“El Cabildo de Gran Canaria es quien decide la línea de alta tensión de Chira-Soria se soterra o no”

Antonio Morales insiste en que "es potestad del Cabildo la decisión sobre qué hacer con la línea de alta tensión del proyecto Chira-Soria". Y reiteraba la voluntad del ejecutivo insular de que sea soterrada. “Esta decisión está apoyada por un informe técnico exhaustivo y es de obligado cumplimiento, según el marco jurídico legal actual”.

Un informe, decía Morales en los micrófonos de COPE Canarias, confeccionado por expertos de distintas disciplinas y que se presentará la próxima semana. En esta línea añadía que “las condiciones para que salga adelante las pone el Cabildo de Gran Canaria”.

LA CARTA

El presidente del Cabildo también opinaba sobre la carta redactada por 69 personas, entre ellos catorce catedráticos de la ULPGC y expertos de diferentes ámbitos, en la que cuestionaban el proyecto de Chira-Soria y su impacto medioambiental. Destacaban las posibles consecuencias negativas que podría tener la Reserva Natural. En especial si se construyeran las 42 torretas eléctricas previstas por la empresa y no se soterrara el cableado. Julio Cuenca, investigador firmante, asegura que no la presentaron para influir en la campaña electoral sino para buscar otras alternativas que no dañen a este espacio.

Morales señala en cambio que “no es casualidad que se escriba esta carta a las puertas de las elecciones”, aunque por otra parte recuerda que el proyecto está en periodo de exposición pública y “todo el mundo puede opinar”.

También reconoce que todas ellas son personas sensibles con el medio ambiente pero provienen del derecho la economía o la sanidad. Es decir, "no son expertos en energía y no conocen en profundidad el proyecto", apuntilla Morales.