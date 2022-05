El Cabildo de Gran Canaria pide derogar la disposición del sobre el gas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha celebrado la modificación de la disposición cuarta del Real Decreto 6/2022 sobre las regasificadoras aunque ha insistido en solicitar que se "elimine", ya que cree que está redactada con "ambigüedad calculada".



En declaraciones a los periodistas, Morales ha dicho qque "está convencido" de que no entrarán las regasificadoras en las islas con este Gobierno pero pide que esta disposición cuarta "se elimine" porque "no se entiende su redacción, metida con calzador en un decreto que nada tiene que ver con la energía".



En vez de eliminarla, introduce elementos de una "ambigüedad calculada" sobre las competencias, que, a juicio, de Morales ya "están claras" en la Constitución y por tanto "no aporta nada nuevo".



Esta disposición "debería derogarse" y así evitar "cualquier suspicacia o puertas que quedan abiertas de manera indeseable" para la entrada de las regasificadoras en las islas.



"¿Por qué no se elimina?", se ha preguntado el presidente grancanario, que no entiende la necesidad de "añadirle un texto de difícil interpretación o de interpretación amplia que genera ambigüedad interpretativa".



Morales ha hecho estas declaraciones en una comparecencia con los medios de comunicación con motivo de la presentación de los avances de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en materia de protección de la propiedad industrial e intelectual.