El Cabildo de Gran Canaria pedirá explicaciones al TJSC por llamar a la isla Las Palmas

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este lunes que están preparando un escrito en el que pedirán explicaciones al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de que este tribunal denominara Las Palmas a la isla de Gran Canaria, en el documento en el que valora las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias para contener la pandemia, una vez que ya no está vigente el decreto del estado de alarma.

"No me parece una anécdota", decía Antonio Morales, asegurando que "vamos a presentar al presidente del Tribunal nuestra protesta, porque el Órgano de los jueces no cite a nuestra isla como se debe. A nosotros nos corresponde defender el nombre de nuestra isla".









Sobre el fondo de la cuestión, la situación que afronta Canarias y el país en su conjunto tras el cese del estado de alarma, el presidente insular criticaba que ni el Gobierno central ni tampoco el principal partido de la oposición hayan llevado al Congreso de los Diputados el debate sobre la prórroga del estado de alarma, lo que ha calificado de "antipolítica".

"Me parece un irresponsabilidad, en Italia se mantiene el estado de alarma hasta finalizar el mes de julio, es lo lógico, hasta que finalice el proceso de vacunación. Están generando una situación de incertidumbre jurídica en el conjunto del estado", se quejaba.