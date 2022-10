El Cabildo de Gran Canaria niega veto al congreso estatal Deporte y Mujer cancelado

La consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria ha salido al paso de las críticas recibidas por la anulación del congreso Mesa y Mujer que se iba a celebrar bajo la organización de la institución insular, asegurando que “todas las instituciones públicas de Canarias tienen el deber de velar para los eventos que organizan no se realicen situaciones que fomenten las discriminaciones de la personal trans y la transofobia.” Además, añade que “el Cabildo de Gran Canaria lleva tres años trabajando de la mano de los colectivos LGTBI y defendiendo los derechos de las personas trans en la isla,” alude a la Ley Canaria Trans “que fue aprobado por la unanimidad de las fuerzas políticas el año pasado.”





Por su parte, el presidente de la corporación, Antonio Morales, niega cualquier censura al congreso: “el Cabildo de Gran Canaria no ha censurado absolutamente nada”, asegura que lo que ha existido son diferencias entre dos áreas, “la de deporte, que organiza un evento que es competencia del área de igualdad y lo lógico es que estas dos áreas se sentaran y no hubo un acuerdo, al final no hubo acuerdo definitivo y eso fue lo que hizo suspender el acto por parte de la organización.”





La organización, sin embargo, asegura que ya estaba todo organizado cuando recibieron una llamada de la consejería avisando que se suspende el congreso porque hay una mesa redonda donde se debate la adecuación de la Ley Trans y el deporte que va en contra de la ideología de la institución insular, Cristina Gallo muestra en COPE su sorpresa: “no podemos comprender que en pleno siglo XXI, nos digan que no se pueden hablar de algo en un congreso que está dedicado a las mujeres del deporte y evidentemente es una temática que nos atañe, preocupa y que está en todos los foros de debate y discusión, no en España también en el mundo entero y que ya hemos tratado en otros simposios y debates este tema sin problema alguno.”





La invitada a la mesa redonda de la discordia es Irene Aguiar quien también pasó por COPE quien afirmo que la adecuación de la Ley Trans en el deporte es una cuestión que lleva estudiando muchos años y “es una necesidad escuchar posturas contrarias porque lo que enriquece el debate es escuchar opiniones diferentes, de otra forma no se concibe.”





Desde la oposición critican la suspensión del evento, el presidente de Unidos por Gran Canaria y exconsejero de Deportes, Lucas Bravo de Laguna, no sale de su asombro asegurando que “una situación así jamás se había visto en el Cabildo”, además avanza que en la mañana de hoy han presentado un recurso al Cabildo para que se abra una investigación sobre lo ocurrido.