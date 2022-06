El Cabildo de Gran Canaria ve "excesiva" la nulidad del plan del Siam Park y estudia más opciones

El Cabildo de Gran Canaria considera "excesiva la nulidad" del plan urbanístico aprobado por el Gobierno canario para facilitar la instalación del Siam Park de esta isla, decretada por el Tribunal Supremo, por lo que "estudiará las opciones para impulsar" este proyecto tras este fallo.



Así lo ha manifestado la institución en un comunicado después de que este jueves se conociese que la Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Consejo de Aguas de Gran Canaria, el Cabildo de esa isla y el Gobierno canario contra la sentencia de 2020 del TSJC que declaró nulo el plan urbanístico aprobado para permitir la instalación del parque acuático Siam Park de Gran Canaria, promovido por Loro Parque, S.A.



El Supremo ha concluido, en un fallo que es firme, que el procedimiento de otorgamiento de la concesión del parque acuático, que era el objeto del plan impulsado en 2015 por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad el Gobierno de Canarias, no dejaba constancia de la existencia de recursos hídricos, según ha informado el TSJC en un comunicado.



Ha recalcado, además, el Alto Tribunal que no consta que en el procedimiento para el otorgamiento de la concesión se hubiese emitido informe garantizando la existencia y disponibilidad de dichos recursos hídricos, lo cual obliga a la desestimación del recurso.



En la sentencia confirmada, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias declaró nulo el plan argumentando que carecía del preceptivo informe del Consejo Insular de Aguas sobre la existencia de los recursos hídricos necesarios.



El informe que obraba en las actuaciones, afirmaba el fallo del TSJC recurrido sin éxito, no cumplía con las mínimas exigencias sustantivas en relación con la existencia y suficiencia actual de recursos hídricos para atender las nuevas demandas derivadas del citado plan de modernización, mejora e incremento de la competitividad en el ámbito de El Veril, que conllevaba la construcción de este parque acuático, un hotel, restaurantes y cafeterías.



Tras esta sentencia, el Cabildo grancanario trabajará ahora sobre dos opciones: o pedir al Gobierno de Canarias que inicie la tramitación de un nuevo plan de modernización, o declarar este proyecto de interés insular, tal y como se establece en el artículo 123 y sucesivos de La ley del suelo y los espacios naturales de Canarias, según ha avanzado la institución.



Para el Cabildo de Gran Canaria, este proyecto tiene una enorme trascendencia para la zona turística del sur de la isla, al dotar a este espacio de un equipamiento de ocio de gran atractivo internacional, que cubre las demandas de la población visitante de un perfil amplio, para todas las edades, aprovechando un espacio donde se localizaban equipamientos de ocio abandonados y terrenos improductivos.



La institución insular ha aclarado "que el informe del Consejo Insular de Aguas, que según la sentencia no acredita adecuadamente la existencia de los recursos hídricos necesarios para el proyecto, es del 8 de mayo de 2015, anterior a la llegada de la actual corporación, documento que fue asumido por el Gobierno de Canarias que lo incorporó al plan de modernización" ahora anulado.



"El Cabildo de Gran Canaria, desde el respeto a las decisiones judiciales, no comparte el contenido de la sentencia, ya que las tres administraciones intervinientes estimaron la documentación aportada como adecuada y suficiente, por lo que considera excesiva la nulidad del plan de modernización", asevera la corporación en su nota.