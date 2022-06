El Cabildo de Gran Canaria convoca una reunión institucional para reiniciar los trámites del Siam Park

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se reunirá con el Gobierno canario y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para "hacer frente" a la anulación, por el Tribunal Supremo, del plan que incluía la instalación del parque acuático Siam Park en el sur de lai sla.



La semana pasada, la Sala III del Tribunal Supremo desestimó el recurso presentado por el Consejo de Aguas de Gran Canaria, el Cabildo de esa isla y el Gobierno canario contra la sentencia de 2020 del TSJC que declaró nulo el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad en el ámbito de El Veril, que aprobó el Ejecutivo canario.



En un comunicado, Morales ha anunciado que ha convocado para este viernes a representantes de las administraciones implicadas para analizar la situación y poner en común "las distintas alternativas que pueda haber para afrontar la sentencia y darle continuidad así a la propuesta del desarrollo de un parque acuático en Maspalomas".



El presidente insular ha sostenido que, en principio, en ese encuentro se valorarán dos posibilidades.



Por una parte, la elaboración de un nuevo Plan de Modernización y, por otro lado, la declaración de la iniciativa como proyecto de interés insular.



"Caben otras opciones que también valoraremos. A lo mejor, tratamos sobre las modificaciones de las propias ordenanzas municipales, entre otras. Lo cierto es que las analizaremos todas", ha subrayado Morales.



"Nos vamos a rodear de expertos del Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias, e intentaremos que el mismo viernes optemos por una propuesta definitiva, para reiniciar el procedimiento y poder hacer realidad ese proyecto, que yo creo que todas las instituciones de Canarias y, desde luego, todas las de Gran Canaria apoyan y consideran muy importante para el desarrollo turístico de esta isla", ha señalado el presidente.



Antonio Morales ha expresado que esta infraestructura ya contaba con el visto bueno del propio Cabildo, "que realizó todos los trámites necesarios para que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana pudiera darle la licencia".



"Solo se estaba pendiente de esa licencia, pero, a partir de un informe del Consejo Insular de Aguas, el Tribunal Supremo entiende que no se garantiza el agua suficiente para el proyecto. Lo cierto es que todos consideraban que ese informe estaba bien hecho, pero el Tribunal Supremo ha decidido otra cosa y, por eso, nos vamos a reunir", ha recalcado.



A este respecto, el presidente de Gran Canaria rechazó las críticas del portavoz del PP, Marco Aurelio Pérez, quien fuera alcalde de San Bartolomé de Tirajana, y ha indicado que no va a "entrar en esas guerras que distraen a las personas y a las instituciones”.



“Solo me voy a ceñir a lo que dice la propiedad, que asegura que ha sido el entonces alcalde de San Bartolomé de Tirajana y actualmente consejero del PP en la oposición de la corporación insular quien más ha obstaculizado el desarrollo de Siam Park", ha criticado el presidente grancanario.