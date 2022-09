El Cabildo de Gran Canaria confía en que Guguy sea Parque Nacional cuanto antes

El Cabildo de Gran Canaria confía en que Guguy pueda ser declarado Parque Nacional cuanto antes, lo que supondría mayor protección medioambiental para el lugar y un gran logro para la isla, ha indicado el presidente insular, Antonio Morales.



Gran Canaria no cuenta de momento con ningún Parque Nacional, y aunque podría haber varias propuestas, "la más sólida es la del cardonal-tabaibal de Guguy -con la extraordinaria representación de este ecosistema que se extiende por todo el Macizo del Suroeste, particularmente en el Macizo de Guguy- y el espacio marino que corresponde con la costa de este territorio", ha manifestado Morales durante una rueda de prensa.



"En Gran Canaria siempre hemos tenido conciencia de la importancia de nuestras riquezas naturales, de nuestra variedad y originalidad, con territorios con características únicas para merecer el reconocimiento más importante que otorga el Estado a un ecosistema: la declaración de Parque Nacional", ha señalado.



Gran Canaria ya cuenta con la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el Patrimonio Mundial de Risco Caido y la Montañas Sagradas de Gran Canaria.



Según Morales, la declaración de Parque Nacional de Guguy es otro paso fundamental que consolida la protección, el conocimiento y el desarrollo integral de unos valores medioambientales únicos.



La tramitación de la candidatura para la declaración de Parque Nacional al Macizo de Guguy, ubicado dentro del Macizo del Suroeste y uno de los núcleos de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, se inicia desde el momento en el que el Cabildo materializa la compra al Ministerio de Hacienda de los terrenos que fueron embargados a su último propietario, ha recordado el presidente insular.



Son unos terrenos de gran calidad ambiental que se sitúan en las zonas del cauce del barranco de Guguy Grande.



Esta adquisición, sumada a las propiedades que tiene registradas el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, supone que la propiedad de casi la totalidad de este espacio es de titularidad pública.



De ahí que, durante la visita que se realizó a la zona en junio del año pasado, se anunciara el inicio de la tramitación para que Gran Canaria disponga de un Parque Nacional tras varios intentos en los que se produjo cierto rechazo.



"Esta situación ahora no solo no se da, sino que hemos podido formalizar una candidatura única dentro de lo que es la red de Parques Nacionales, con un territorio que alberga tres ecosistemas diferentes en tierra y una parte marítima que conserva uno de los sebadales y fondos marinos de mayor riqueza de España", ha manifestado Morales.



Desde el pasado mes de junio de 2021 se ha trabajado en diferentes áreas, para dar forma a la candidatura con el rigor técnico y científico de nuestros servicios y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto a un trabajo de participación ciudadana, informando y mostrando a los colectivos interesados cómo ha favorecido la declaración de Parque Nacional en otras zonas del país.



Otra de las líneas de trabajo es la de divulgar los beneficios que para nuestra isla tiene tal declaración, al tratarse del máximo nivel de reconocimiento ambiental que se otorga a un territorio en el estado español.



Con ese fin se cuenta con la exposición "El milagro de Guguy", con el material audiovisual que se ha elaborado para la propuesta de Parque Nacional.



Se ha seleccionado una treintena de imágenes que reflejan la extraordinaria belleza de una naturaleza sorprendente entre las montañas del Cedro y Hogarzales, así como la zona marítima entre las puntas de la Baja del Guincho y el Roque Colorado.



Este espacio cuenta, además, con importantes recursos etnográficos y arqueológicos, que complementan la propuesta de Parque Nacional.



La declaración de Parque Nacional permitirá que se pueda solicitar financiación para otros proyectos de mejora y regeneración ambiental, "y que su nombre será reconocido en el mundo y dará a La Aldea y a Gran Canaria un reconocimiento como territorio con ecosistemas únicos en el mundo que son objeto de nuestro cuidado y aprecio", ha asegurado Morales.



Con él, Canarias dispondrá del quinto Parque Nacional, con encontramos ecosistemas tan dispares como el pinar, el bosque termófilo y el cardonal-tabaibal, junto al espacio marino que también forma parte de la candidatura.