El Cabildo advierte de que el socavón de la Avenida Martíma es competencia del ayuntamiento

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este lunes que el problema de la Avenida Marítima es competencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "tal y como dicen sus propios informes".

En este sentido, expone que "más allá del aspecto de las competencias" el Cabildo de Gran Canaria "puede echar una mano, como ya lo está haciendo al proporcionar a la capital más de 100 millones de euros en inversiones para distintos proyectos", si bien la obra de la Avenida Marítima "es de su competencia, tal y como señalan sus propios informes municipales y, de hecho, ya actuó en una ocasión", según ha informado la institución insular en nota de prensa.

Actualmente ha apuntado que el problema "no afecta a la vía insular" aunque ha matizado que si el Ayuntamiento "no lo solventa, sería posible que llegara a afectar pero actualmente no está sucediendo. En cualquier caso, la Avenida no tiene nada que ver con el Cabildo".

De todos modos, ante el encuentro convocado por el Gobierno de Canarias para tratar este asunto, Morales ha considerado "positivo que exista una coordinación entre el Ejecutivo canario y el Consistorio capitalino" aunque ha echado "en falta la presencia de la Demarcación de Costas".

Añadió que el papel del Gobierno de Canarias "no" es hacer "de árbitro porque tiene competencias en ese ámbito pero desde luego, el Cabildo no las tiene", aún así se mostró predispuesto a sentarse y colaborar.

"A mí no me corresponde decir qué debe hacer el ayuntamiento pero si yo tengo responsabilidad en una administración que tiene este problema, actúo y después, si considero que la competencia no es mía, demando a otras administraciones para que me subvencionen o me paguen los costes de esa obra", apostilló.

Finalmente mostró su preocupación por la idea que se está haciendo llegar a la ciudadanía de que las administraciones públicas "no" acometen las tareas de coordinación "necesarias para solucionar un problema que les afecta directamente".