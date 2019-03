“La búsqueda de Juana Ramos supone un reto para la UME”

Después de tres intentos fallidos, el lunes se ha reanudado la búsqueda de Juana Ramos, desparecida desde el año 2015. En concreto las búsquedas se centran en el pozo, situado entre los barrancos que unen los barrios de Cambalud, El Trapiche y Lomo Quintanilla, de Arucas, y Los Dolores de Firgas. La misma zona también fue rastreada el pasado mes de noviembre, tarea que se suspendió debido a las lluvias. Hemos hablado con Alberto Carreño, jefe de la Sección de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), asegura en La Mañana De COPE CANARIAS, que “la búsqueda supone un reto, no que no lo podamos afrontar, pero sí nos ha supuesto dotarnos de más medios, porque no es nada fácil buscar en un pozo”.

Semanas de preparación

A la vez que se realiza está búsqueda, otros militares componentes de la misma unidad, se centran en el mar, puesto que en la última ocasión se tuvo que suspender debido al fuerte oleaje. En relación a los trabajos que se están realizando indica que “llevamos varias semanas de instrucción muy pendientes de la situación de Juana Ramos, y hemos estado dándole vueltas porque debemos tener en cuenta que estamos hablado de sacar agua que está a 70 metros de profundidad, y eso,como podrán imaginar no es nada fácil”.

Juana Ramos despareció en la noche del 20 al 21 de agosto de 2016