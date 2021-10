Se busca un profesor de español solidario para Ousmane

Con la llegada incesante de pateras a las islas son muchos los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que continúan mostrándose solidarios con estas personas que llegan, en muchos casos, sin nada a las costas.

Es el caso de Tito Martín, un vecino de la Isleta, un barrio de la capital que ha solicitado a través de las redes sociales la ayuda de un docente para que de clases de español, le enseñe a leer y escribir a Ousmane, un gambiano que vive bajo el techo de una familia que acoge a migrantes.

Ousmane salió de un recurso alojativo del Gobierno de Canarias y por suerte ya ha encontrado a una familia que lo está acogiendo en su casa. Ahora, su sueño es conocer y aprende el español, para poder desenvolverme mejor en nuestra tierra.

Tito Martín es ya conocido en cuanto a las acciones solidarias y en su garaje ha montado unas clases solidarias, en las que enseña a varios migrantes a leer, escribir y utilizar nuestro idioma. Ousmane acudió a su clase, pero no estaba al mismo nivel que sus compañeros. Es por eso que este vecino decidió ponerse manos a la obra y buscar a alguien que de manera altruista ayudara al joven gambiano a alfabetizarse.

“Este gambiano no sabe ni leer ni escribir y se le hace difícil seguir la clase porque los demás chicos si saben hacerlo. Ayer publique un anuncio para que, si alguien quiere ser solidario y tiene conocimientos docentes, enseñe a Ousmane, que es el perfecto aprendiz, porque le pone muchas ganas y lo he visto en mi garaje solidario”, añade.

Tito Martién en COPE Gran Canaria: “Ousmane, al ser de Gambia está un poco solo ya que el grueso de personas que llegan a nuestra tierra es marroquí o senegalés. Por eso están algo solos y sería estupendo poder ayudarle”.

GRUPOS DE FAMILIAS ACOGENTES QUE SE AYUDAN ENTRE SÍ

Tito Martín relataba en COPE Gran Canaria que el pertenece a un grupo de acogentes de La Isleta y de otros barrios de la capital grancanaria. En dichos grupos todos se echan una mano sobre todo con documentos que necesita la persona que acogen en sus viviendas o documentos pertinentes. “Entre nosotros compartimos información de cara a que la persona que acogemos pueda estudiar, recursos de documentación legales. Compartimos información ya que es muy complicado encontrar información específica para ellos”.

Tito Martín: “Yo estoy en este grupo, a mí me incluyeron porque yo trato con chicos que vienen a mi casa a aprender español y me incluyeron en ese grupo de unas 10 o 12 personas, que tienen a 1 o 2 personas acogidas. También hay otros que ahora mismo no tienen ninguno, porque se han marchado a península, pero tienen experiencia a ayudar a estas personas”, aseveró en nuestros micrófonos”.

ESPERA QUE LAS REDES SOCIALES HAGAN MAGIA

Tito Martín, asegura que ya ha recibido solicitudes e información para que Ousmane pueda aprender a leer y escribir. Este vecino de la capital apuntaba a que él pone a disposición su garaje para que puedan realizar las clases, proporcionará material escolar y la pizarra. ”Una persona me llamaba hoy porque quería colaborar. Yo lo que pongo a su disposición es el garaje, la pizarra,el material escolar y mi casa para que puedan dar las clases”.

Si tienes vocación de docente, tienes tiempo y ganas de ayudar, Ousmane es tu hombre.

Este agradecido gambiano que no sabe leer ni escribir tiene una voluntad que no cabe en el garaje solidario de La Isleta.

Así está todo el día pero no es suficiente.#PrayForOusmanepic.twitter.com/jOIeY445Wf — Look M7 mk. Ojocuidao (@titomartin67) October 19, 2021

Además, asegura que le hablaron de otras opciones, aunque sí que ha querido destacar que es importante que alguien acompañe en sus clases a Ousmane ya que no sabe escribir, algo que cuesta mucho a las personas que nunca han cogido un lápiz en la mano.

“Para que nos hagamos una idea, cuando alguien no ha escrito nunca, la muñeca es como si la tuviéramos escayolada. Incluso hacer una simple 'o' que nos parece sencillo a los que lo hacemos desde pequeños, para estas personas que nunca han cogido un lápiz les parece un mundo”.

Concluye destacando que “espera que alguien aparezca y que tengamos suerte. Además, quiero decir que sobre todo a nivel interpersonal, las persona o personas que pueda echarnos una mano van a tener una sensación de paz que pocas cosas te lo van a proporcionar en la vida”.