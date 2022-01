Un brote de covid obliga a cancelar el rodaje de 'The Mother' en Gran Canaria

Un brote de covid-19 en el equipo del rodaje de la película de Netflix ‘The Mother’ ha obligado a cancelar la grabación que se estaba desarrollando en Gran Canaria, por lo que la cantante y actriz Jennifer López ha abandonado la isla.



Tal y como han informado los periódicos locales La Provincia y Canarias7, el brote se ha extendido a varios miembros del equipo, motivo por el que la plataforma de streaming Netflix ha decidido cancelar el rodaje que tenía previsto en varios entornos de la capital grancanaria este fin de semana.



'The Mother' se basa en una trama de acción donde Jennifer López da vida a una asesina que abandona su escondite para proteger a su hija, a la que tuvo que renunciar para salvarla de los peligros de una peligrosa banda que la perseguía y amenazaba.



Además de la cantante y actriz, completan el reparto otras estrellas de Hollywood como Gael García Bernal, Joseph Fiennes y Omari Hardwick, que dan voz a un guión de Misha Green y Andrea Berloff bajo la dirección de la neozelandesa Niki Caro.



'The Mother' ya había transformado el entorno de la Plaza Cairasco, la Alameda de Colón, el Gabinete Literario y el Hotel Madrid del centro de la ciudad, donde estaba previsto grabar en estos días escenas ambientadas en La Habana (Cuba), donde se desarrolla el grueso del film.



Los planes de grabación habían sido ya anunciados con restricciones de tráfico y para los comercios de la zona, que debían permanecer cerrados al menos tres jornadas.



En el lugar había ya preparativos para ser un plató de cine ambientado en el país caribeño, con un jardín tropical en el centro de la plaza y el montaje de una estructura de madera en la anexa Alameda de Colón.



Este enclave de la ciudad está acostumbrado a las cámaras de cine, pues el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria ha sido plató de varias producciones como el film ‘Aliados’, que ambientó el vetusto inmueble en Casablanca para la historia de amor y acción del espía canadiense Max Vatan (Brad Pitt) y la agente de la resistencia francesa Marianne Beausejour (Marion Cotillard).



También sirvió de telón de fondo a la comedia estadounidense 'Como Reinas', con Shirley MacLaine, Jessica Lange y Demi Moore como parte del reparto, se convirtió en el elegante Casino Santa Isabel de Guinea en el film 'Palmeras en la nieve' que protagonizaron Adriana Ugarte y Mario Casas, y en un orfanato-palacio en la película 'Down a Dark Hall', con Uma Thurman como actriz principal.



El Gabinete Literario es uno de los edificios icono del cine hecho en Las Palmas de Gran Canaria, por su arquitectura de estilo modernista y sus camaleónicos salones, que aportan un gran abanico de escenarios posibles para el cine ambientado en el siglo XIX.



La producción de ‘The Mother’, la mayor de las grabadas en Europa para 2022, ya había realizado varios ensayos en la isla con el respaldo de la productora canaria Sur Film en localizaciones como la vaquería de Ladera Alta, en Los Giles, La Pardilla en Telde, en Arucas, en la zona residencial de Monte León en el sur de la isla, el Puerto de La Luz y de Las Palmas, la calle Becerra en La Isleta, la calle Canalejas en el barrio de Arenales o el barrio marinero de San Cristóbal en la capital grancanaria.



De acuerdo a los periódicos majoreros, la grabación también se debía trasladar a Fuerteventura a finales de la próxima semana para grabar en varias localizaciones de la isla.