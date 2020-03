Bono o cambios de fecha, la solución que dan las aerolíneas a las cancelaciones de vuelos

La aparición del coronavirus ha tenido una repercusión importante en todos los sectores económicos a nivel mundial. En Canarias ha golpeado especialmente sobre el turismo. Las compañías aéreas han suspendido prácticamente toda su actividad, ya que únicamente se mantienen unos vuelos al día para que las personas que se encuentran fuera de su residencia habitual puedan regresar o para situaciones excepcionales.

Por esta razón, las aerolíneas suspendían los traslados para los festivos de Semana Santa. Algo que ha afectado a Rafael Castillo y a su familia. “Entiendo que se suspendan los vuelos a causa del coronavirus, me parece lógico, lo que no me parece lógico es que no me devuelvan el dinero”. Criticaba la medida que ha puesto en marcha Iberia Express, compañía con la que había adquirido su billete, “nos dan la opción de cambiar la fecha del billete o adquirir un bono para emplear en su compañía”.

Si has reservado tu vuelo en la web de Iberia Express y no deseas volar en estos momentos, te ofrecemos la posibilidad de solicitar un bono por el importe completo de tu billete sin tener que llamar por teléfono: https://t.co/7NDc2buqao — Iberia Express (@iberiaexpress) March 12, 2020

Rafael Castillo es un canario que tiene el título de familia numerosa, ya que son seis en casa. Ellos compraban un billete para esta fecha porque es cuando tienen vacaciones tanto él como sus hijos. Iban a viajar a Madrid para poder compartir la Semana Santa con sus familiares.

Finalmente, no han podido ir, algo que comprenden. Sin embargo, la solución de la compañía es ofrecer un cambio de fechas o bonos con caducidad, que tendrían que utilizar antes del 31 de marzo de 2021. “La compañía no está respondiendo como esperaba”, decía Rafael quien quiere que se le devuelva el dinero invertido en la compra de los billetes.

Además, el bono tiene restricciones, ya que no es compatible al descuento de residente canario, es decir, en el caso de esta familia tendrían que renunciar a la bonificación que asciende al 80%. “Si no podemos aplicar el descuento, la opción más viable es perder el billete, ya que se nos descuenta un 80%, no tiene sentido esa medida”, criticaba el afectado.

Otra de las restricciones es que no puede emplearse este bono para viajar en festivos o puentes, algo que a Rafael Castillo le parece inconcebible. “Si yo he adquirido este billete para Semana Santa es porque tengo vacaciones en esta época, quiero disfrutar el bono en las mismas condiciones”.

Nos hemos puesto en contacto con Iberia Express que nos ha asegurado que esta misma semana los informaticos de la compañía teminarán de reprogramar la página para que se pueda aplicar el 75% al billete que elijamos en el futuro. Billete al que también se restará la cantidad del bono ofrecido por la compañía.