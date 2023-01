Boney M se une al cartel del Festival Senior

El cartel del Festival Senior ha incorporado a una de las bandas más populares de la década de los 70, Boney M, que se une a otros nombres míticos de la escena de los años 60, 70 y 80 en la segunda edición de la cita que tomará el Anexo de la Plaza de la Música los próximos 18 y 19 de marzo.



La banda que nació en los 70 de la mano del productor alemán Frank Farian y sus icónicos componentes caribeños, se ha mantenido en activo y, a pesar de los cambios que ha sufrido a lo largo de los años en cuanto a integrantes, no ha dejado de acumular éxitos con sus legendarios temas. Así, "Rivers of Babylon", “Rasputin”, "Daddy Cool", "Ma Baker", "Sunny" o "Gotta Go Home”, todas referencias de las pistas de baile, sonarán en Las Palmas de Gran Canaria para el público “Senior” en la jornada inaugural, el sábado 18.



La confirmación de Boney M, junto a las ya anunciadas de Sandro Giacobbe, Lorenzo Santamaría, Francisco, Micky, Fórmula V, Los Diablos, Los Manolos o Tennessee, perfila un éxito tan rotundo como el que vivió el Senior Festival el año de su nacimiento, 2022. Una acogida extraordinaria para una primera edición que, en su segunda convocatoria, volverá a ofrecer zonas de sombra y descanso, paradas para avituallamiento y condiciones favorables para que su público objetivo, los mayores y sus familias, disfrute de dos jornadas inolvidables al ritmo de los grupos que marcaron sus pasos de baile años atrás.



En lo que respecta a las entradas, el Senior Festival, como parte de la iniciativa municipal «Ahora te toca a ti» que impulsa el ocio entre los mayores de 65 años, ofertará precios económicos a este sector de la población: entradas a 15 euros, en el caso de las diarias, o a 20 euros por el festival completo. En el caso de no alcanzar esa edad, las localidades se podrán comprar a 30 euros por día o 50 el bono. En todos los casos están al alcance de los interesados en El Corte Inglés, entradas.com y seniorfestival.es.