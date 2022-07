Un bombero de la capital asegura que, por falta de personal, no pueden acudir a dos emergencias simultáneas

El delegado sindical de UGT en el cuerpo municipal de bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sánchez, ha afirmado en La Mañana de COPE Gran Canaria que debido a la falta de efectivos que sufren es “imposible” cubrir dos servicios simultáneos a la vez: “Se tendría que priorizar, estamos hablando que solo son 6 bomberos para toda la ciudad.”

Sánchez recuerda que la distribución de turnos de trabajo es de 4 al día en 3 parques durante 24 horas “nos están denegando todos los permisos, llevamos casi 3 o 4 años trabajando nuestro turno cotidiano y haciendo refuerzo u horas estructurales para que los compañeros puedan salir de permiso porque no hay personal.”

Los bomberos persisten en su negativa de realizar más horas de refuerzo, según el delegado sindical, es un problema organizativo del servicio, “nos han puesto una jefa de servicio que viene de la policía y no tiene experiencia en llevar un cuerpo de bomberos como el de Las Palmas de Gran Canaria que es totalmente diferente, viene con buen talante, pero esto le ha quedado grande.”

Los bomberos de la capital continúan denunciando la falta de medios humanos, aunque está previsto el acceso de 31 nuevos efectivos que en agosto finalizarán la etapa de formación, estos serán insuficiente para cubrir las necesidades del cuerpo: “No van a solucionar el problema, una ciudad como Las Palma de Gran Canaria, con 400.000 habitantes, necesitaría 200 efectivos, como Bilbao, para ofrecer un servicio adecuado a la población, sin embargo, ahora solo somos 85; claramente insuficiente.”

La situación de falta de efectivos es tal que este fin de semana se volvió viral una foto del parque zonal de bomberos de La Isleta en la que se podía leer ‘Hoy hay 0 bomberos’ ocurría lo mismo en el recinto de Vegueta:, según el representante sindical el motivo del cierre es que “solo había un 3 bomberos en ambos parques, por lo que se decidió enviarlos al parque central en Miller”

Otra de las denuncias, es la obsolescencia de los bienes materiales con uniformes que no están en condiciones de ser utilizados “no tenemos ropa para ir a trabajar, está caducada, rota, los camiones están obsoletos, llevan más de 25 años sin comprar camiones.”

En cuanto a las instalaciones, se hizo una reforma, pero no se actuó de forma integral, se ha publicado un vídeo en el que deja de manifiesto las condiciones deplorable del recinto de Miller, Sánchez denuncia que el parque “se está cayendo, vivimos en un cuchitril, no se puede vivir ahí con esos baños y la poca garantía de salud, trabajamos en unas instalaciones de condiciones infrahumanas” además desvela que hay zonas donde los bomberos no quieren entrar por las condiciones insalubres “hay zonas donde nosotros no vamos, en los sótanos, hay humedad, no se puede respirar, las paredes se están cayendo, hay mosquitos y pulgas."

Por todo ello, se ha convocado una manifestación prevista para el próximo 29 de julio, que tendrá lugar desde el parque de San Telmo hasta la plaza de Santa Ana para asistir al pleno del Ayuntamiento de la capital.