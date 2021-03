“El bloqueo del Canal de Suez puede beneficiar a Canarias”

El Canal de Suez de Egipto se encuentra desde este jueves fuera de servicio por el bloqueo que ha sufrido al quedar encallado en sus extremos el carguero Ever Given, de una eslora de 400 metros de largo (similar a la altura del Empire State) y con una capacidad de carga de 224.000 toneladas.

El problema se produjo cuando una tormenta de arena dificultó la visibilidad y produjo un viraje del barco, que terminó encallando y provocando la situación en la que ahora mismo se encuentra el Estrecho.

Según se ha informado, podría tardar días, e incluso semanas,en eliminar el bloqueo del Canal. A nivel internacional, se ha estimado que el coste sobrevenido de tener cerrada la principal ruta marítima entre Asia y Europa, entre otros, es de unos 400 millones de euros por hora.

Ya hay unos doscientos cargueros esperando en los alrededores del Canal, y tendrán que tomar la decisión de si esperar o pasar por el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, y subir por la costa occidental del continente africano.

Luis Ibarra, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ha asegurado en una entrevista en COPE Canarias que la situación podría terminar beneficiando a las Islas. “Todo dependerá del tiempo que tarde la Administración del Canal de Suez en liberar el barco”. Indica que hay una posibilidad el próximo domingo o el lunes de que haya una marea importante y se pueda sacar. Sin embargo, asegura que, si no pasara, habría que plantear la posibilidad de descargar los contenedores, lo que llevaría unas cuantas semanas.

Sobre una posible vuelta a la normalidad, el presidente de la Autoridad Portuaria ha comentado que “será difícil” en primera instancia por el tráfico acumulado que ha generado el atasco en el Canal estos días. “Si entre domingo y lunes no ha pasado nada, irían por el cabo de Buena Esperanza y eso sería un problema para el suministro de Europa. Sin embargo, nos podría convertir a las Islas en un puerto importante estos días como punto de paso para el comercio entre Asia y Europa”.

Sebastián Grisaleña, importador, también se ha pronunciado al respecto. Asegura que esta situación ya se produjo en los años 50, 60 y 70 cuando Israel entró en guerra con los Países Árabes. “En ese momento nos benefició, ahora no sé qué ocurriría”.

El importador insiste en que si la situación no se solventa pronto podría subir el precio del crudo. “El precio del transporte marítimo se encarecería y, con ello, el precio de los productos”, indica Grisaleña.

Sobre la influencia que puede tener el atasco en la economía y el suministro de Canarias, Ibarra ha señalado que la mercancía de la ruta no consiste en bienes de primera necesidad, sino que está destinado prioritariamente a productos no perecederos. “Nuestra fuente de alimentación viene casi todo de la Península, lo que al final no nos interrumpe esta cadena de suministros. Es un problema muchísimo menor que el del covid, por ejemplo”, ha remarcado.

El Presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas advierte que el tamaño y carga del barco son los principales escollos para las labores de los técnicos. “Es uno de los barcos más grandes del mundo. Mide unos 400 metros y llevaba 2000 contenedores. Por suerte, ya han contratado a las mejores empresas para este tipo de actuaciones”.