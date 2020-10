Blas Acosta: “Seguiremos adelante con nuestra propuesta de realizar test diga lo que diga el Gobierno”

El Cabildo de Fuerteventura ha propuesto al Gobierno de Canarias un protocolo para adecuar el decreto que regula los estándares turísticos de las islas para dar seguridad sanitaria a los turistas que escogen Canarias como destino vacacional y reactivar así la economía.

Blas Acosta, presidente del Ejecutivo insular, aseguraba en los micrófonos de COPE Canarias que el 60% de la economía de la isla está relacionada con el turismo por lo que no puede continuar de brazos cruzados esperando a que el Gobierno regional -o nacional- se pongan manos a la obra a trabajar.

En el documento que han enviado al Gobierno de Canarias proponen la necesidad de realizar test de coronavirus a los visitantes a su entrada y salida, ya sea en el aeropuerto o en los establecimientos hoteleros en los que se alojen. Según Blas Acosta, para implantar estos no sería necesario el permiso del Gobierno de España, ya que entra en las competencias regionales.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura insistía en que ya han puesto en marcha esta iniciativa en la isla con algunos hoteles como Radisson o Riu, del turoperador TUI, y aunque declinen la propuesta por parte del Gobierno regional van a continuar con esta iniciativa para garantizar la seguridad del destino.

“Estoy desesperado porque no hay un Plan B o un Plan C ante la no realización de test”.

Blas Acosta plantea que antes de que se formalicen las reservas o se contraten servicios de alojamiento turístico en Canarias se informe de que entre las condiciones de acceso estará la acreditación en un plazo de 48 horas de la realización de un test que garantice que el visitante no es positivo en coronavirus.

“No vamos a tocar el marco competencial de Sanidad. Vamos a actuar dentro de nuestras competencias de turismo”, insistía.

Acosta señalaba que estas pruebas serán voluntarias para todos los viajeros, pero entiende que un porcentaje elevado decidirá testarse para poder garantizar su seguridad sanitaria y la del resto. “Ahora mismo los costes que barajamos son muy bajos si los repartimos entre tres: turoperadores, clientes y Gobierno. Pueden asumirse”, apuntaba.

Para el presidente del Cabildo insular se trata de algo que “puede salvar la economía”, ya que tendremos que convivir durante mucho tiempo con el Covid-19. “Cuanto antes seamos conscientes de que vamos a convivir con esta situación y que hay que establecer todos los mecanismos de protección que la ciencia nos da mejor”, destacaba.

Sin embargo, Acosta afirmaba que, aunque están esperando que durante el día de hoy el Gobierno les comunique una respuesta, ya han empezado a trabajar con algunos hoteles y van a seguir independientemente de lo que comunique el Ejecutivo regional.

“Hay municipios de Fuerteventura que dependen el 99% del turismo. Estamos ya a un 49% de desempleo así que seguiremos adelante, aunque denuncien después al Cabildo”. Según el presidente del Cabildo insular, si se pierde la temporada de invierno habrá más de un 70% de paro, algo que ninguna economía puede soportar.

“Hemos sido leales en esta situación y hemos presentado bien las propuestas. Ahora si me dicen que no actuaremos igualmente”, sentenciaba.