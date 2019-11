El Belén de Arena estará dedicada a los mayores

Un total de ocho artistas de siete países participan esta semana en la construcción de la décimocuarta edición del Belén de Arena de la Playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, una obra de arte que el año pasado atrajo a más de 240.000 personas y que en esta ocasión estará dedicado a los mayores.

“El Belén de Arena es un acontecimiento imprescindible para esta ciudad”, ha señalado este miércoles durante un encuentro con los artistas el concejal de Turismo de la capital grancanaria, Pedro Quevedo, quien también ha destacado que la posibilidad de crear un belén con arena en Navidad, en una playa y con un clima que permiten el baño en diciembre, “es algo que pasa en pocos sitios del mundo”.

Este conjunto de esculturas efímeras “ya forman parte de nuestra Navidad y de la imagen que la ciudad proyecta” en esta época del año, ha añadido Quevedo.

Los ocho artistas que crearán las escenas de esta décimo cuarta edición del Belén de Arena de la playa capitalina, cinco hombres y tres mujeres, proceden de Letonia, Rusia, Bélgica, Francia, Estados Unidos, Canadá e Italia, y todos trabajarán bajo la dirección artística de Miguel y Aday Rodríguez.

Las imágenes que se representarán en este Belén de Arena “se centrarán en el reconocimiento a las personas mayores por ese legado patrimonial y cultural que nos han dejado y que muchas veces abandonamos”, ha explicado uno de los directores y coordinadores del evento, Miguel Rodríguez, quien también ha anunciado que se creará una pieza especial en recuerdo de los incendios que tuvieron lugar en Gran Canaria este verano.

Las escenas, que serán al menos ocho, van a ser “muy elegantes”, ha añadido Rodríguez para concretar que una de ellas será “La Anunciación” del ruso Aleksei Dyakov, quien ya destacó en la pasada edición con una de sus creaciones, además de que el italiano Leonardo Ugolini ya ha recibido la propuesta por parte de la organización de crear la Casa de Colón como “elemento institucional” y “referencial de Canarias”.

“Lo difícil es terminar los cajones que sostienen las esculturas y en los que la arena debe estar muy bien compactada”, aunque la arena de Las Canteras es “especial y ayuda mucho” a la creación de las obras de arte, ha explicado el director artístico, quien ha asegurado que la escultura más pequeña de las que podrán verse este año pesa unas cuatro toneladas y las mayores podrían pesar hasta veinte.

Pedro Quevedo ha recordado que la entrada al Belén de Arena es gratuita y que el año pasado esta iniciativa recaudó 25.000 euros, en forma de donaciones voluntarias que se destinaron a los comedores sociales de la ciudad, algo que también se hará este año con la cantidad recaudada.

Tanto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como la organización del evento esperan incrementar el número de visitantes al menos hasta 250.000 personas, frente a las 243.000 del año pasado.

Asimismo, Miguel Rodríguez ha expresado su intención de involucrar en la creación de esta obra de arte a los estudiantes de Bellas Artes de Gran Canaria, ya que si participasen, “estarían más de quince días practicando inglés y trabajando con los mejores arenistas del mundo, desde decoradores de Hollywood hasta catedráticos de la Universidad de Pekín”.

“Tenemos los mejores escultores del mundo y son esculturas que nunca podrán hacer en las escuelas privadas ni en las facultades, dado el volumen de arena que movemos” para crear este tradicional Belén de Arena de Las Canteras, ha añadido para insistir en que no podrán salir escultores reconocidos de la arena de la playa capitalina si éstos no aprenden trabajando in situ.