Begoña Reyero: “Estimamos alcanzar el 70% de inmunización en Gran Canaria la próxima semana”

Begoña Reyero, coordinadora de la estrategia de vacunación en Canarias, ha asegurado en los micrófonos de COPE Gran Canaria, que espera que a mitad de agosto pueda alcanzarse la cifra del 70% de población diana de Canarias inmunizada. “Tenemos previsto que se alcance esa cifra el 10 de agosto”, ha advertido la enfermera.

Reyero ha destacado que la población canaria está siendo “bastante cumplidora”, ya que el 95% de los que piden cita para acudir a vacunarse están acudiendo. “Es importante que los que tengan cita acudan, porque ahora la pelota está en el tejado de la población”.

La enfermera advierte que,si la próxima semana reciben las dosis necesarias para vacunar a todas las personas que tienen previsto, Gran Canaria se podría sumar a las islas de La Graciosa, El Hierro y La Palma, donde ya se ha alcanzado la cifra del 70% de la población vacunada. “Si estos dos factores siguen adelante el 10 de agosto esperamos alcanzar esa cobertura”.

Sin embargo, Reyero destaca que el objetivo no se paralizará con la consecución de este porcentaje, sino que se continuará trabajando para lograr no solo el 70, sino el 80 o todo aquel porcentaje de población vacunada que sea posible, ya que esta es la única forma de frenar la pandemia.

La coordinadora de la Campaña de Vacunación ha querido recalcar que es importante que la población se vacune, ya que es la única forma de combatir los efectos graves de la enfermedad. “La vacuna no protege de infectarse, ni de que pueda propagar el virus, pero sí de que la enfermedad no sea grave o incluso no muera”.