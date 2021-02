Un baño para 22 personas, hamacas en lugar de camas y hacinamiento: las condiciones del albergue de Jinámar

Naira es una de las tres personas que continúa alojadas en el albergue provisional instalado en un colegio de Jinámar para atender a las personas “sin techo” durante la pandemia en el municipio de Telde. Hace unas semanas, eran 22 las personas que ahí estaban alojadas. Sin embargo, según ha contado Naira en los micrófonos de COPE Canarias, “un día llegaron y dijeron en 10 días tenían que irse todos de aquí”.

Asegura que ya solo quedan tres: ella y dos señores mayores con patologías, y no sabe lo que va a pasar con ellos. “No hemos salido de aquí porque no tenemos a dónde ir, están buscando a dónde derivarnos, pero no saben”, asegura.

Los “sin techo” desalojados de Jinámar: viviendo en la calle, en un coche o en un piso de 9 personas El Ayuntamiento desalojaba a 22 personas de las que vivían en el albergue provisional de Jinámar desde que comenzó la pandemia. Ahora algunos de ellos viven en la calle Telde 16 feb 2021 - 12:18

Según Naira, las otras personas que ya han desalojado del centro están “en la calle”. Desmiente así el comunicado del Ayuntamiento de Telde en el que aseguran que estas personas eran trasladadas a otros recursos alojativos. “Son personas, ni a los animales se les echa a la calle”.

La afectada denuncia que le están presionando para que busque una casa de alquiler porque dicen que no hay casas vacías. “Es mentira, el alcalde es un mentiroso”. Naira denuncia que el albergue está en “unas condiciones pésimas, inhumanas”, ya que no cuenta con habitaciones, sino que se trata de aulas de colegio en las que alojaban a 8 personas por estancia; no cuentan con camas, sino con hamacas de la Cruz Roja y las 22 personas solo podían hacer uso de un baño. “El alcalde dice que está todo bien habilitado, es todo mentira”, critica.

A Naira la solución que le ha dado el Ayuntamiento es buscar por su cuenta un alojamiento para compartir con los otros dos señores que se encuentran en el albergue, mientras Servicios Sociales se harán cargo del pago del alquiler. Sin embargo, ella no confía en que esto ocurra. “Lo único que pedimos es una casa digna, que se recoja a las personas que han dejado en la calle y cumplan con el derecho que tenemos todas las personas de tener una vivienda digna”, reclama.