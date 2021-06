Ayuso acusa a Carolina Darias de querer promocionarse en Canarias con ataques a Madrid

La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de querer ser la "próxima candidata a Canarias" porque es "la única explicación" para el "ataque" contra los españoles y la hostelería.



"Tenemos a la próxima candidata a Canarias. Está de promoción, porque cuando un ministro ataca a Madrid es porque se va de candidato a otra comunidad autónoma", ha declarado Ayuso a los medios a la entrada del VII Foro Guadarrama, Encuentro Empresarial Castilla y León-Madrid, en el que también participa el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.



Madrid y otras cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Murcia, Galicia y Cataluña) se opusieron a la medidas acordadas el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, como la reapertura del ocio nocturno hasta las 3 de la madrugada en los territorios de menor incidencia (nivel 1 de riesgo o nueva normalidad), es decir, los que cuentan con menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes.



El acuerdo, que se aplicará hasta que se alcance el 70 % de la población inmunizada, también establece un límite horario para la hostelería, que no podrá abrir más allá de la 1 ni servir más tarde de las 24 horas.



La región madrileña cuenta con una tasa de incidencia de 160 casos por cada 100.000 habitantes (nivel 3 de riesgo, es decir, un nivel de alerta alto), lo que implicaría, según el acuerdo de Sanidad, que Madrid no podría reabrir el ocio nocturno, tendría que cerrar el interior de los bares y restaurantes o debería aplicar aforos del 33 por ciento en centros deportivos y piscinas.



Ayuso ha asegurado que Sanidad se está "imponiendo" sobre los presidentes autonómicos y ha reiterado que el Consejo "no tiene validez para imponer" sobre las comunidades autónomas unas decisiones tomadas "sin criterio" y "atacando a la hostelería" desde el "sin sentido".



"Que le vaya bien a Darias, la candidata en las Islas Canarias, porque, si no, no se explica esto", ha añadido Ayuso, que de esta forma ha hecho un paralelismo con el exministro de Sanidad Salvador Illa, quien dejó la cartera ministerial para ser candidato del PSOE en Cataluña.