El Ayuntamiento de Las Palmas de GC refuerza las medidas anticovid tras el paso de Gran Canaria a nivel 2

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha reforzado las medidas frente a la covid-19 siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, tras la decisión adoptada este jueves por parte del Consejo de Gobierno de pasar de nivel de alerta 1 a 2 a la isla de Gran Canaria.

Para ello, el Consistorio intensificará el dispositivo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las restricciones implantadas y evitar así la propagación de la covid-19.

Las principales medidas impulsadas por la administración autonómica incluyen la limitación, en espacios públicos y privados, de grupos de personas a un máximo de seis, salvo en el caso de convivientes. Si el grupo incluye tanto personas convivientes como no convivientes no excederá de seis personas.

Para aplicar estas medidas, en las playas de la ciudad, con el objetivo de evitar aglomeraciones, se cierra temporalmente el solárium de Las Alcaravaneras hasta nuevo aviso. Igualmente, se reduce al 50% el aforo del balneario ubicado en la playa de Las Canteras. Por último, el Consistorio recuerda que sigue vigente la limitación de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se permite en la franja comprendida entre las 22:00 y 8:00 horas de la mañana.

Asimismo, siguiendo las indicaciones de la autoridad autonómica, Guaguas Municipales reduce el aforo oficial de sus vehículos al 50%. Esto es, a nivel general -dependiendo de la configuración de cada vehículo-, para guaguas de 18 metros (articuladas), 70 viajeros; de 12 metros: 50 viajeros; y de 10 metros: 33 viajeros.

Asimismo, la empresa municipal continuará poniendo a disposición de los ciudadanos dispensadores de gel higienizante para autoprotección de clientes, la limpieza diaria del vehículo y la instalación de mamparas para el puesto de conductor, entre otras medidas, lo que permite el mantenimiento de un elevado nivel de seguridad a bordo, que se concreta en que –más de un año después de declarada la pandemia- no hay evidencia sanitaria de brotes de la enfermedad en alguna de sus líneas.

Cabe recordar que desde el primer momento de la declaración del estado alarma, la empresa municipal de transporte ha realizado seguimiento estricto de las medidas de carácter sanitario, acreditadas con la certificación Global Safe Site, emitida por la auditora internacional Bureau Veritas, que comprueba más de 100 medidas de prevención ante la pandemia, que la compañía ha vuelto a acreditar precisamente esta misma semana.

Las normas dictadas por las autoridades competentes –y recordadas a bordo- reiteran la obligatoriedad del uso de las mascarillas protectoras –que tapen nariz y boca- a todos los ocupantes de la guagua a partir de los seis años, aunque también se recomienda su utilización, en la medida de lo posible, para los menores de entre tres y cinco años. Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias también recomiendan que se eviten las conversaciones en el interior del vehículo si no son estrictamente necesarias.

Ámbito deportivo

En relación al deporte en la playa, quedará limitado a las actividades individuales o por parejas y sin contacto físico. Solo en el caso de las escuelas de actividades acuáticas se podrá con un máximo de seis personas.

En los campamentos infantiles y juveniles deberán tener limitado el aforo al 50% con un máximo de 100 personas al aire libre, y en interiores, un 33% y un máximo de 30 personas incluidos los monitores. Todo ello, respetando siempre que los distintos grupos no estén conformados por más de seis personas.

Respecto a la actividad física y deportiva no federada en las instalaciones y centros deportivos municipales, al aire libre no se superará el 75% del aforo, se permitirán grupos de 6 personas máximo incluido el monitor, y en el caso de que no se pueda garantizar a distancia de seguridad de dos metros, el uso de mascarilla será obligatorio. En el caso de que ésta se lleve a cabo en zonas interiores, no se podrá superar el 50% del aforo.

En relación a la actividad federada de ámbito regional o insular, durante los entrenamientos, no se permiten los deportes, propios de modalidades o especialidades deportivas de combate o de otro tipo, en las que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario.

Del mismo modo, durante las competiciones, la presencia de público durante este nivel de alerta, será del 50% y el uso de la mascarilla es obligatorio, salvo en aquellas individuales que se desarrollen al aire libre y en las que pueda mantenerse la distancia de dos metros permanentemente con otros participantes.

Medidas para bares y restaurantes

Para apoyar la restauración, el Ayuntamiento tal y como informó en su momento, continuará prolongando la autorización temporal para la ampliación e instalación de terrazas, siempre que se cumpla con la normativa sanitaria y se respete la norma de tránsito peatonal.

En cuanto a la normativa que deben seguir los establecimientos, se reducirá el número de comensales por mesa a 6 personas y el cierre deberá ser antes de las 00.00 horas. En las terrazas u otros espacios al aire libre dependientes del establecimiento, el aforo máximo autorizado será del 75% con 6 comensales por mesa y del 50% en el interior, con 4 comensales por mesas y con un máximo autorizado de 2 personas en barra, con distancia de seguridad entre ellas de 2 metros.