El ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: "Es un reconocimiento justo para nuestro carnaval"

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y la concejala del Carnaval, Inmaculada Medina, han celebrado este jueves la declaración de estas fiestas como de interés turístico internacional, un reconocimiento "justo" al "magnífico" trabajo de los últimos años.



El regidor y la concejala del área han ofrecido una rueda de prensa en el escenario del carnaval del parque de Santa Catalina, tras la publicación, "de manera sorpresiva", en el Boletín Oficial del Estado de la aprobación de esta declaración por parte de la Secretaría de Estado de Turismo, que "blinda" las fiestas de la ciudad con este "sello de calidad", según Medina.



Hidalgo ha manifestado que se trata de un reconocimiento "más que merecido", que está convencido que se ha logrado gracias al trabajo llevado a cabo en los últimos años y al "encomiable expediente" que se presentó para lograr la declaración, que avala la proyección internacional de estas fiestas, que llegan a todos los públicos y que cada año se reinventan y que ha asegurado que "seguirán creciendo".



El alcalde ha felicitado a la ciudadanía y al equipo del carnaval y a la Sociedad de Promoción y Turismo del Ayuntamiento, así como a todo el equipo de Medina, que ya en 2017 logró que los carnavales de la capital grancanaria fueran declarados fiesta de interés nacional, y que pese a la covid ha conseguido también este nuevo reconocimiento.



Medina, emocionada por la nueva distinción, ha recordado a Roque Díaz, quien fue también concejal de Carnaval de la ciudad en la etapa de Jerónimo Saavedra como alcalde, por el trabajo que llevó a cabo para la promoción de estas fiestas y su declaración como fiesta de interés turístico por parte del Gobierno de Canarias en 2012.



La concejala ha señalado que aunque la nueva declaración del Ministerio de Turismo "blinda" el carnaval de la ciudad, las medidas judiciales que afectan a su celebración "hay que cumplirlas".



Ha recordado que las fiestas de carnaval de Las Palmas de Gran Canaria comenzaron a celebrarse en el barrio de San José, después continuaron en Vegueta y en otros lugares de la ciudad, hasta que en 1995 se llevaron al parque de Santa Catalina, que se ha convertido en el "templo del carnaval".



El carnaval se ha ido reinventando y este año, al no lograrse un acuerdo con los vecinos de Santa Catalina para la celebración de las noches del carnaval, ha dicho, se ha trasladado a la zona del Parque de la Música y El Rincón, donde pudieron disfrutar de los conciertos y de los chiringuitos instalados unas 12.000 personas el pasado fin de semana.



"Al carnaval no hay quien lo pare", ha asegurado el alcalde de la ciudad, a quien Medina ha aprovechado para reivindicar que se le dote de mayor presupuesto.



Según ha recordado la concejala, este año las fiestas dispondrán de entre 3,5 y 4 millones de euros, una cantidad que considera que debe crecer ante el retorno que genera y que un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cifra en 40 millones de euros.



Medina ha dicho que no dispone de datos sobre el turismo que ha atraído esta fiesta este año, pero ha destacado que los hoteles de la ciudad están llenos y los restaurantes se quedan sin existencias.

