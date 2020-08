El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lanza una campaña por el uso responsable de la mascarilla

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia una campaña de sensibilización dirigida a lograr que los ciudadanos utilicen las mascarillas y guantes de forma responsable y eviten daños al medioambiente y posibles contagios, informa la corporación local.

La campaña tiene el lema 'Ojos que no ven naturaleza que lo siente' y en ella aparecen varias personas con la mascarilla situada en los ojos, transmitiendo la idea de que no podemos taparnos los ojos y no querer ver el daño ambiental y sanitario que puede provocar tirar las mascarillas y guantes al suelo, se indica en un comunicado

El objetivo es trata de impedir que estos objetos de protección contra la Covid-19 se tiren en vías públicas y espacios naturales como parques o el litoral.

La campaña arranca a través de las redes sociales municipales y el desarrollo de la web www.ojosquenovennaturalezaquelosiente.com que contiene una serie de vídeos en los que se informa a los ciudadanos donde hay que depositar las mascarillas para no deteriorar el medio ambiente.

El mensaje de la campaña también se hará llegar a los ciudadanos a través de soportes publicitarios con el objetivo de prevenir este tipo de prácticas.

El consistorio quiere enviar un mensaje de sensibilización puesto que, si bien es cierto que este material se ha hecho imprescindible en nuestro día a día, también es verdad que ha pasado a convertirse en un residuo cada vez más frecuente en la vía pública, con el consecuente riesgo para nuestro medioambiente, señala el Ayuntamiento.