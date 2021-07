El Ayuntamiento de Las Palmas de GC activas las medidas de protección de la fase 3

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria activará a partir del lunes 26 de julio nuevas medidas contra la Covid-19 siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, tras la decisión adoptada este jueves por parte del Consejo de Gobierno de pasar de nivel de alerta 2 a 3 a la isla de Gran Canaria.

En concreto, se procederá al cierre temporal de los centros cívicos y locales sociales, así como la zona de juegos de mesa ubicados en el parque Santa Catalina con el objetivo de proteger a los principales usuarios de estos espacios.

En el caso de las playas de la ciudad y en las piscinas naturales de La Laja, se establece un aforo del 50%. Para ello, la Policía Local en coordinación con el servicio de Ciudad de Mar y Cruz Roja, prestarán especial atención al nivel de ocupación de los diferentes arenales que los ciudadanos podrán consultar on line en el ‘semáforo de aforo de las playas’ en las webs municipales www.laspalmasgc.es y www.lpamar.com.

Por playas, en Las Canteras, no se permitirá la estancia en la zona de La Cícer durante el ciclo de la pleamar, es decir, dos horas antes y dos horas después de la marea alta y, en la plaza Agatha Christie, bajo la pasarela de La Cícer, no se permitirá el acceso. En Las Alcaravaneras, se reforzará el cierre del solárium de la playa, ubicado en el lado sur, junto al muelle deportivo.



De otro lado, siguiendo la norma autonómica, en los Balnearios de la Playa de Las Canteras (Calle Gomera, Calle Tomás Miller y Pasarela de La Cícer) y de Las Alcaravaneras se establece un aforo máximo del 33% y no se podrán utilizar las duchas ni las taquillas de estos equipamientos públicos.

Además, el servicio de hamacas y sombrillas de la playa de Las Canteras tendrá reducido al 33% el número de las camas de playa y estas deberán mantener un espacio de dos metros de separación, excepto en el caso de dos hamacas ocupadas por parejas o convivientes.

El Consistorio recuerda que sigue vigente la limitación de la práctica deportiva en el paseo de Las Canteras, que solo se permite en la franja comprendida entre las 22:00 y 8:00 horas de la mañana.

ACTIVIDAD DEPORTIVA

Siguiendo las indicaciones del Gobierno de Canarias, en la arena y en el agua de las playas, sólo se permitirá la actividad física y deportiva de forma individual o por parejas, siempre que no exista el contacto físico. De otro lado, las actividades dirigidas de surfing, paddle surf, kayaks, canoas, vela ligera, buceo o snorquel, tenis playa y vóley playa y los campus de verano, se permitirá en grupos máximos de 4 personas, tanto en la arena como en el agua.

Asimismo, en el deporte no federado, será obligatorio mantener la distancia de seguridad de 2 metros (si no fuera posible, se establecerán grupos burbuja de un máximo de 4 personas incluido el monitor). Asimismo, se establece el máximo del 50% del aforo al aire libre y del 33% en interiores con la garantía de ventilación en los espacios cerrados.

En relación a la actividad federada de ámbito regional o insular, se prohíbe en interiores, así como cualquier tipo de práctica al aire libre en la que no se pueda mantener la distancia de 2 metros permanentemente y se requiera un número de participantes superior a 4. Continúan prohibidas las modalidades que requieren contacto físico interpersonal continuado con el adversario.

Del mismo modo, se procederá al precinto del mobiliario urbano de uso deportivo: rocódromos, parques de calistenia o máquinas de musculación exteriores. En relación a las piscinas de uso colectivo, se permite un aforo de 33% y grupos de máximo cuatro personas en las instalaciones descubiertas. En las cubiertas podrán abrirse solo para usuarios que precisen de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud.

AFORO DE LOS MERCADILLOS 50 %

Asimismo, para cumplir con las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias se reducirá el aforo del Rastro dominical, el Mercado Agrícola de San Lorenzo, los mercados artesanales y el mercado de castañas y golosinas de San Telmo al 50%, al tratarse de una actividad al aire libre, con un sistema efectivo de recuento y control de acceso.

Como hasta ahora, el espacio en el que se celebran los mercadillos seguirá físicamente delimitado y contará con puntos controlados de entrada y salida, así como itinerarios para dirigir la circulación de clientes, mediante el uso de vallas o sistemas de señalización.