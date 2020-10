“El Ayuntamiento debe potenciar la contratación o en 2022 no habrá diseñadores para los trajes del carnaval"

Alberto Pérez, presidente de los diseñadores del carnaval capitalino aseguraba en los micrófonos de COPE Gran Canaria que ya en el mes de junio sabían que no se podrían llevar a cabo este tipo de actos.

“Nosotros queremos que se organicen unos pequeños actos en los que los diseñadores estén contratados, no queremos subvenciones, sino actos en los que trabajar”, destacaba Alberto Pérez.

Suspendido el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2021 El equipo de trabajo se centrará en diseñar una serie de actos para mantener viva la esencia de la fiesta Las Palmas de Gran Canaria 14 oct 2020 - 21:47

Y es que, según el presidente, si los diseñadores no trabajan este año, cuando se quiera retomar la actividad no habrá nadie que se dedique a ello. “El Ayuntamiento debe potenciar la contratación o en 2022 no quedarán diseñadores para los trajes del carnaval”, lamentaba.

Pérez confirmaba que, en este sector, el 60% de los ingresos dependen de la celebración del carnaval y el otro 40% de eventos que también están anulados, por lo que algunos compañeros -decía- “están ya en una situación muy precaria”.

“Mi mujer porque sigue trabajando, pero algunos compañeros han tenido que pedir ayuda a sus familiares o amigos porque tenemos la mala costumbre de comer todos los días”, criticaba.

El pasado miércoles se conocía la decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de suspender el carnaval de 2021 –al menos los actos y eventos multitudinarios a los que estamos acostumbrados-. Se suma así la capital de Gran Canaria a la decisión que ya había anunciado Santa Cruz de Tenerife de no celebrar la fiesta de la máscara que congrega a miles de personas en sus eventos.

Los diseñadores del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria aseguran que es una decisión que esperaban desde el pasado mes de junio, cuando ya se habían reunido los encargados de la organización del evento. “Yo sabía que en navidad no iba a haber cabalgata, en diciembre no iban a poder congregarse miles de personas en la calle sin control”, apuntaba.

Sin embargo, en ese momento no se conocía cuál sería el avance de la pandemia. “Es la mejor decisión, la más responsable”, apuntaba la concejala de Carnaval Inmaculada Medina. Aunque esto supone que los empresarios que viven de esta actividad tengan ingresos 0.

Inmaculada Medina, por su parte, ha garantizado que se organizarán actos que respeten las medidas sanitarias y, a la vez, puedan ayudar a los empresarios que dependen en gran medida de la fiesta de la máscara. “Habrá cosas que mantengan viva la esencia del carnaval”, apuntaba. “Es el momento de reinventarnos”, aseguraba.

Sin embargo, Alberto Pérez confesaba que no sabe cómo van a llevar a cabo estos “eventos alternativos” a la fiesta multitudinaria, ya que decía que el problema está en el número de trabajadores que se necesitan para preparar los actos y no en el público que asiste. “No se puede maquillar o vestir a distancia”, señalaba.

Como solución los diseñadores plantean que se lleve a cabo la pasarela, que suele ponerse en marcha en octubre, en el mes de febrero para poder trabajar. “La gala no es viable”, confesaba el presidente.