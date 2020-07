El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado confiado con la evolución del turismo en el archipiélago para los próximos meses, a tenor de los primeros datos de ocupación tras el estado de alarma.

En una entrevista concedida a Mayer Trujillo desde la Casa-Museo Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, Torres ha asegurado que "julio y agosto están yendo mejor de lo previsto con el turismo insular y esos meses tienen que servir para el relanzamiento a partir de septiembre", ya que "quien sale de vacaciones verá que lugares son más seguros y, en caso de tener positivos por coronavirus, quién puede responder mejor".

�� @avtorresp en @CopeCanarias



��️ El presidente habla del acuerdo de las #RUP a propuesta de #Canarias para la realización de los test PCR en origen o en su defecto en destino. Y añade: "Estamos en negociaciones permanentes con el Gobierno de España. Creo que es la solución" pic.twitter.com/ZfqyhGiaOb — Presidencia GobCan (@PresiCan) July 21, 2020

El presidente ha vuelto insistir en la necesidad de realizar test PCR en los países de origen o, al menos, en el destino, algo que todavía no ha aceptado la Unión Europea: "Casi que lo hemos suplicado". Torres considera fundamental implantarlos porque "tendríamos la garantía de turismo seguro. "Somos los primeros que lo hemos pedido, pero también lo han hecho otras comunidades autónomas", ha recordado, haciendo referencia a la importancia de que puedan hacerse a los viajeros internacionales que, antes de viajar a Canarias, pasan por el aeropuerto de Barajas. En todo caso, ha precisado que la competencia de los aeropuertos no es autonómica, pero que al comienzo del estado de alarma ya solicitaron al Ministerio de Fomento que se adoptasen todas las medidas de seguridad.

Torres también ha mostrado su preocupación por el relajamiento en el uso de la mascarilla y en el distanciamiento social en los encuentros familiares y sociales. "Estamos muy descontentos, vamos a reaccionar y a tomar decisiones", ha advertido, aunque ha reiterado que, mientras los técnicos de la Consejería de Sanidad no lo vean necesario, por ahora no se impondrá la obligatoriedad de llevar la mascarilla en todo momento".

CRISIS DEL PSOE EN ADEJE

Ángel Víctor Torres se ha referido a la complicada situación interna que vive el Partido Socialista en Arona, con un grupo municipal de 14 concejales que, no obstante, está dividido en dos bandos. "Es complicado y nos entristece a todos porque es un municipio muy importante y con una mayoría absoluta histórica; la solución no es sencilla y las direcciones federal, regional e insular del partido han escuchado a todos, ahora estamos a la espera de que [José Julián Mena y Luis García] entreguen su acta", ha explicado.

De momento, el concejal Luis García ha aceptado la decisión del PSOE, no así el alcalde. Torres no ha querido adelantar acontecimientos sobre qué pasará si Mena se mantiene firme, pero ha señalado que el partido "tendrá que adoptar las decisiones acorde a los estatutos", añadiendo que "todos somos miembros del PSOE y yo, cuando se me pide algo lo acato". El secretario general regional ve, además, inevitable la conformación de una gestora en la agrupación municipal de Arona.