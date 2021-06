“Aunque no sea obligatorio, yo voy a seguir utilizando la mascarilla”

A partir del sábado 26 de junio ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en el exterior. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez ha anunciado un Consejo de Ministros Extraordinario el próximo jueves para adoptar formalmente esta decisión.

Desde COPE Canarias nos hemos interesado por saber si los oyentes van a seguir utilizando este elemento de protección. “¿Vas a continuar usando la mascarilla en el exterior después del 26 de junio?”, es la pregunta que aún pueden responder en el teléfono 610 10 80 05.

Varios oyentes han asegurado que optan por ser cautos al menos al principio.

“Ahora que no va a ser obligatorio usar la mascarilla yo la usaría en supermercados, tiendas, para ir al centro de salud o a hospitales. También para ver a mi abuelos o gente más desprotegida, pero para ver a la gente que esté vacunada o caminar sola no la usaría”. Un punto de vista que comparten varios oyentes que han enviado sus audios al teléfono dispuesto para resolver la incógnita. “En lugares abiertos donde no haya mucha gente no la llevaría, pero si son locales concurridos y hay más riesgo sí”.

Otros aseguran estar emocionados de que se haya dado una fecha cercana, ya que insisten en que estaban esperando este anuncio. “Estaba esperando a que llegara el día de quitárnosla en espacios abiertos”.

Sin embargo, algún oyente destacaba que, a pesar de que no sea una obligación, seguirá utilizando la mascarilla incluso en el exterior ante el temor a ser contagiado, ya que aún no se ha vacunado. “Yo la seguiré utilizando, al menos, hasta que me vacune. No me cuesta nada”.