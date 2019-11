Aumentan a cinco los migrantes fallecidos de la patera que volcó en Lanzarote

Los migrantes fallecidos de la patera que llegó este miércoles por sus propios medios a la isla de Lanzarote han aumentado a cinco, mientras que cuatro personas han sido localizados en buen estado y otros entre cuatro y seis permanecen desaparecidos al desconocerse la cifra exacta de ocupantes, según ha informado el Cabildo.

Las primeras estimaciones apuntan a que la embarcación irregular transportaba a entre doce y quince migrantes cuando volcó sobre las 04.00 horas debido al fuerte oleaje existente en la zona de Caleta de Caballo, en el municipio de Teguise, donde se han localizado los restos de la patera que resultó gravemente dañada por la fuerza del mar.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes), 112, ha explicado que tras recibirse el aviso de la llegada de la patera sobre las 08.30 horas se desplegó un dispositivo sanitario y de seguridad.

Una vez en el lugar, los bomberos del Consorcio de Lanzarote rescataron a cuatro personas con síntomas de lipotimia pero a salvo y recuperaron cinco cuerpos del agua.

Por su parte, los ocupantes rescatados han asegurado que eran catorce los migrantes que viajaban hacia Canarias, por lo que los servicios de emergencia prosiguen su búsqueda por mar y aire para encontrar a las personas que aún no han sido localizadas.

En concreto, están trabajando un helicóptero del 112, una patrullera de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Protección Civil, Policía Local y Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

"Llegaron al pueblo caminando desde donde volcaron"

La portavoz de Cruz Roja en Lanzarote, Tamar Luis nos relataba cómo habían llegado estos indocumentados desde Marruecos y nos contaba que hoy la mar estaba muy mal y que llegaron a una zona rocosa de lava y muy abrupta. “Estamos muy tristes, muy tristes de cómo ha llegado esta patera. Se están intentando buscar a las demás personas”.

Eugenio Robayna, concejal de emergencias de Teguise: “Llegaron llorando, nos estabamos comunicando a través de señas y la verdad que me ha dado mucha pena. Los vecinos de Costa Caballo les daban mantas, agua y les prestaron ayuda desde que los vieron deambulando por la zona”.

"Me da mucha pena ver a estas personas que han estado entre la vida y la muerte. La verdad que la mar está hoy algo brava, y estamos viendo si los pescadores junto con la Guardia Civil pueden rescatar alguno con vida”.

El SIVE en Lanzarote no está en sus óptimas condiciones

Desde el ayuntamiento de Teguise, los vecinos alertaron al 112 sobre las 8 y cuarto de la mañana y se procedió a actuar. El concejal ha denunciado que las actuaciones por parte del centro de emergencias debe ser algo más rápida pero que Cruz Roja ha hecho una gran labor atendiendo a las cuatro personas que se encuentran en buen estado de salud.

Concluía el concejal destacando que "a estas personas hay que ayudarlas, hay que prestarles toda nuestra ayuda y habilitar el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Lanzarote. Todavía no sabemos si está en funcionamiento o no. Vuelvo a insistir en que se debe hablar en Madrid y no puede ser que tengamos este sistema y no lo podamos utilizar".