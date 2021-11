Augusto Hidalgo sobre el cese de Pablo Quintero: “En la conversación la confianza quedó quebrada”

El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria cesó en la mañana de ayer a Pablo Quintero, la persona de máxima confianza por un presunto acoso sexual a una trabajadora municipal. Augusto Hidalgo, el regidor, asegura que no esconde el hecho de hacerlo y reiteró en varias ocasiones que “tras mantener una conversación con él, tuvo que cesarlo inmediatamente porque su confianza quedó quebrada”.

Augusto Hidalgo: “Como saben, ayer tuve que cesar a mi jefe de gabinete que es un cargo de confianza, y una vez perdida he tomado esta decisión. No escondo el hecho.

“Efectivamente, se me pone en conocimiento de que una trabajadora del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha expresado que había tenido un hecho de acoso sexual por parte de mi jefe de gabinete. Automáticamente, lo que procede antes incluso de que se produzca algún tipo acción es apartarla, desde el punto de vista de la alcaldía, del posible, presunto agresor”, añade ante los medios.

Preguntado por lo que había pasado exactamente, el alcalde aseguró que como el jefe de Gabinete era una persona de su confianza el procedimiento fue distinto al del resto de trabajadores del consistorio que tiene otros procedimientos.

Augusto Hidalgo: “No puedo establecer cuál fue la conversación que mantuvimos, pero lo importante aquí es que yo no juzgo, ni tengo porqué juzgar porque no es mi cometido. Lo que queda medianamente claro es que la confianza que necesito tener una persona que está a mi lado trabajando, quedó quebrada y no tenía otra opción que el cese automático y fulminante. Saquen ustedes sus conclusiones sobre lo que ocurrió en la conversación”.

Cuenta a los periodistas que "en otras circunstancias y con otro trabajador dentro del ayuntamiento con otras circunstancias, se activa el proceso anti acoso y su presunción de inocencia está garantizada. Pero este no ha sido el caso porque era una persona de mi confianza. Producto de esa conversación con el se quebró la confianza y tomé una decisión tajante y necesaria”.

Sobre los detalles de ese supuesto acoso sexual, el alcalde ha informado de que “lo desconoce y que no quiere entrar a detallar. Porque se entera de esta circunstancia el lunes, su secretario personal le informan al mediodía y automática se toman las medidas pertinentes. "Ayudarle e informarle al servicio de prevención, para que tomen las medidas que ella crea pertinentes. En otro lugar como es un trabajador que estaba bajo mi círculo de confianza, pues lo llamo para hablar con él".

“Él es una persona de mi confianza y miembro de mi gobierno. Le llamo a mi alcaldía para que me exprese lo que estime oportuno. En ese momento considero, aunque yo no soy ni fiscal, ni juez ni siquiera se ha producido una denuncia formal, ni sé si se va a producir; en la conversación se quiebra la confianza y lo ceso”, aseveró.