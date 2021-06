Atender a los horarios penalizados podrá suponer ahorrar o gastar un 15% más en la factura de la luz

Ángel Treviño, uno de los responsables de Ecoluz Consultores, ha destacado en una entrevista en La Mañana de COPE Gran Canaria, con Javier Benítez, las claves a tener en cuenta para que no aumente el consumo energético ni el gasto con la nueva factura de la luz que entra en funcionamiento el 1 de junio.

A partir de esta fecha, la nueva factura premiará al consumidor responsable y más eficiente y perjudicará a aquellos que sigan actuando como hasta ahora, consumiendo en los horarios penalizados. “Podremos ahorrar o gastar un 15% más en la factura de la luz según si atendemos o no a los tramos horarios en los que hacemos uso de los electrodomésticos que más consumen”.

Ángel Treviño advierte que si este horario penalizado va de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00 horas de lunes a viernes, hay que evitar utilizar electrodomésticos en esas franjas. “Si evitamos en lo que se pueda, plancha, lavadora, secadora, aire acondicionado, calefacción u horno podremos reducir la factura”.

Sin embargo, según el experto, en caso de seguir haciendo un uso de la energía como hasta el momento, se podría incrementar el gasto en la factura en más de un 15%.

Hay que trabajar en la eficiencia energética con la iluminación led, no dejar bombillas encendidas en habitaciones vacías, ni los botones de “stand by”, electrodomésticos encendidos, no usar mucho el horno y no llenar excesivamente la nevera para que no tenga que utilizar más energía para enfriar. Aunque, según Treviño, lo más importante es evitar las horas penalizadas. “Hay que utilizar la energía de forma controlada”, apunta.

El responsable de Ecoluz Consultores indica que debemos comprobar qué potencia tenemos contratada y si es la necesaria en cada caso, así como emplear los electrodomésticos que más consumen antes de las 10:00 de la mañana y después de las 14:00 horas.

“Si cambiamos nuestros usos podremos ahorrar. En caso contrario, lo notaremos mucho a partir de ahora en la factura”.