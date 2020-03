La Asociación de Cocineros y Resposteros de Canarias recomienda cerrar dos semanas para evitar despidos

Los trabajadores de la restauración son otros de los que más están sufriendo la crisis por COVID-19. La Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (ACYRE) ya ha visto como 32 personas que forman parte de su asociación han sido despedidas en los últimos días por la caída en las reservas de los restaurantes.

Thomas Leeb, presidente, aseguraba en los micrófonos de Cope Canarias que ha aprovechado los últimos días para salir a comer fuera y así apoyar a los compañeros, ya que destacaba que los restaurantes o recintos hoteleros más grandes sobrevivirán a esta crisis, pero “los más pequeños ven peligrar su futuro si no se radica la crisis pronto”.

Desde ACYRE piden a los empresarios del sector que eviten los despidos cerrando durante las dos semanas que se ha recomendado el paro de la actividad social y dando vacaciones a todos los empleados o aprovechando para realizar reformas que estaban planificadas para más adelante, ya que, aunque la situación no está como en otras Comunidades Autónomas, solo recomiendan salir a comer a restaurantes de confianza.

Juan Carlos Clemente, vicepresidente, insistía en Cope en que algunos de sus trabajadores le solicitaban estos días libres, ya que aseguraban que teniendo a los más pequeños en casa por el cierre de los colegios prefieren aprovechar el tiempo con la familia y fomentar el cumplimiento de las recomendaciones de las administraciones para no propagar más el virus.

COCINAR EN CASA: UNA FORMA DE INVERTIR EL TIEMPO

Dado que se ha recomendado el teletrabajo y reducir la vida social lo más posible, la ACYRE incide en la idea de invertir el tiempo en la comida casera. El vicepresidente insistía en que “es el momento de desempolvar los calderos, ahora más que nunca, estar un par de semanas en casa conlleva hacer 3 comidas como mínimo”.

Clemente invita a la gente a que se ponga “manos a la obra en la cocina” y a los que no estén acostumbrados a cocinar que lleven a cabo menús variados para que, sobre todo los más pequeños que suelan comer en los comedores escolares, sigan comiendo de forma saludable.

LA RESTAURACION NO SE MUESTRA OPTIMISTA PARA SEMANA SANTA

Desde la asociación no se muestran muy optimistas con las fechas, afirman que esperan que la solución pueda controlarse en estas dos semanas de paro de toda actividad, pero no creen que se logre solventar antes de Semana Santa. Clemente apuntaba que “hay que pensar los ajustes necesarios para mantener los puestos de trabajo. Si unos paramos y otros siguen haciendo su vida normal esto no sirve de nada”. Apelaba a la responsabilidad de todos los ciudadanos para atajar la situación lo antes posible.

Aunque el vicepresidente de la asociación decía ser consciente de que el sector turístico, principal motor económico en Canarias, se verá muy resentido. “A partir del 19 de marzo algunos hoteles pasan a un 4% de ocupación, unos datos bajísimos, ya hay incluso establecimientos con zonas cerradas, el sur está muy tocado”.

Unos datos que no podrán revertirse hasta que la crisis sanitaria esté controlada, pero sí se puede indagar en nuevas técnicas de negocio para mantener el sector de la restauración “implantando la comida para llevar o el reparto a domicilio”, de forma que puedan cubrirse los gastos.

También, ante las informaciones de que el calor reduce la supervivencia de este virus recomiendan las comidas calientes y “de cuchara”, todo tipo de cocidos, potajes o sopas que son saludables.

Toda crisis tiene también una parte positiva. En este sentido, se fomenta una actividad que en los últimos años se está perdiendo, de forma que se puede entretener a los más pequeños y hacerlos sentir útiles enseñándoles cómo tener una buena alimentación.