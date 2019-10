Así se limpia el Paseo y se ensucia Las Canteras

Ciudadanos de la capital grancanaria se quejan de cómo se está limpiando el Paseo de Las Canteras. Un vecino ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que muestra como un camión de limpieza utiliza una manguera a presión, para eliminar la suciedad del suelo y se acaba arrojando al mar.

Tino Armas, vecino y creador de miplayalascanteras.com aseguraba que esta práctica se lleva varios años realizando, aunque hasta ahora no había tenido la oportunidad de grabarlo en vídeo.

Adivinanza ¿Dónde van a parar las colillas, escupitajos o la m..... que arrastran nuestros zapatos.....? pic.twitter.com/xAkVekJltn — Mi playa de Las Canteras �� (@LasCanteras) October 17, 2019

“Lleva haciéndose un montón de años. La casualidad que el otro día lo pude grabar, pero por ejemplo las fiestas de San Juan, Fin de año, cuando la playa está repleta de gente y hay que limpiarlo, esta acción una práctica habitual”.

Nos contaba que no le parece la mejor manera para limpiar el Paseo ya que de una manera u otra acaba cayendo toda la basura, colillas y suciedad de los zapatos hacia la arena. “La verdad que no es una buena idea, que toda la basura que se genera en el paseo vaya a la playa”.

Tino: “Es la forma que tienen de baldear el paseo y es echando todo al mar y a la playa. Lo he consultado, he hablado con los de limpieza y me han dicho que están buscando otra fórmula. También me han preguntado si yo conozco otra fórmula o si tengo alguna idea”

“De todas maneras, todos los días se baldea el paseo de esta forma. Sobre las 5-5.30h de la mañana pasa la cuba y echa el agua a la zona pegada a la barandilla hacia la playa. Después hay un señor o varios empleados de limpieza, que van pegados al muro, para limpiar todos los papeles o colillas y toda la basura que se cae por esa acción de la manguera”, añadía.

También ha denunciado que se limpia el óxido de la barandilla con ácido. Dice que existe un goteo diario de esa limpieza hacia la arena y que puede alterar el ecosistema marino. “Creo que esta playa debe tener un cuidado exquisito y no se merece que la tratemos así”.

Concluía relatando que Las Canteras es un espacio que “debemos cuidar entre todos”. Señalaba que le parece impensable que se utilice ácido para limpiar las barandillas o este tipo de limpieza que puede perjudicar a la playa. Cree que se "trata de un problema más de gestión por parte de las administraciones que otra cosa. Hay que buscar nuevas fórmulas para que esto no vuelva a pasar".

Ciudad del Mar asegura que no es una práctica habitual

Nos hemos puesto en contacto con Ciudad del Mar, del consistorio capitalino y nos indican que "no tienen constancia de que esto ocurra de manera habitual". Aseguran que ya se ha abierto un expediente informativo para saber qué ha ocurrido e insisten en que si se ha incumplido el procedimiento, que prohíbe específicamente que se arroje nada a la arena, se sancionará.