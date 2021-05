Asamblea7islas exige paralizar las oposiciones en sanidad

Asamblea7islas, que agrupa a 11.000 trabajadores de personal sanitario y no sanitario, ha remitido un escrito al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias exigiéndole que paralice las oposiciones, donde se convocan más de 7.500 plazas la mayor oferta pública de empleo de Canarias hasta que el Estado se pronuncie sobre los interinos.



El sindicato, en un comunicado, ha alertado este miércoles de que miles de trabajadores interinos se están jugando sus puestos de trabajo muchos con más de 20 años en esta situación, sin poder consolidar sus puestos de trabajo.



Ante la decisión que ha tomado la Consejería de Sanidad de seguir con el proceso de oposiciones "a pesar del varapalo dado por la justicia, al desestimar el recurso interpuesto por la propia administración", Asamblea7islas ha destacado que no permitirá ninguna negociación sobre las oposiciones.



El sindicato mantendrá esta posición hasta que el Estado se pronuncie sobre las medidas que va a tomar a nivel nacional, para consolidar los puestos de trabajo de cientos de miles de trabajadores públicos interinos.



"Cualquier acuerdo sobre las bases de las oposiciones que se complemente con las medidas del Gobierno central, será de aplicación para todas las categorías sin distinción, en los organismos públicos no hay interinos de primera y de segunda", agrega la nota.