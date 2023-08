Arucas preparada para acoger el Fiestoron: "El mejor festival del norte"

El municipio grancanario de Arucas se prepara un año más para acoger la sexta edición del FiestoRon, que este año tendrá lugar los días 11 y 12 de agosto y contará con artistas como Melendi, Coti, Ska-P, Mago de Oz, Melón Diesel, Cinco Estaciones, Mafalda, Minoría Absoluta y The Women Rock Band, entre otros.

La mañana de COPE más Gran Canaria, con Julio Abreu, se ha desplazado a Arucas con Julio Abreu para conocer todos los detalles de este festival. La organización ha anunciado que ya se ha colgado el cartel de 'últimas entradas' por lo que aquellas personas que aún no hayan adquirido sus localidades tendrán que darse prisa si no quieren perderse las más de 25 horas de conciertos previstas de esta edición. Además se habilitarán las taquillas en el recinto para aquellos que no la hayan adquerido a tiempo.

Juan Jesús Facundo, alcalde de COPE, ha contado en COPE que ya está todo listo para acoger a las más de 25.000 personas que pretenden acudir a este evento musical. El regidos expone que “el retorno económico será importante en nuestro municipio no solo por el flujo de las personas que viene al festival, sino también por querer consumir en los restaurantes, comercios e incluso hoteles de la zona. Además un aliciente más ha sido la apertura en las rutas por la fábrica de la Destilería Arehucas”

Juan Jesús Facundo: "Es el mejor festival del norte de Gran Canaria. Es el sexto año que lo celebramos, hemos buscado fórmulas para poder albergar a más gente en el recinto y poder dar un espectáculo digno para el norte de la isla. Este festival además te permite entrar y salir del recinto las veces que quieras y se nutre de muchas cosas. Se nutre de: sostenibilidad, también del comercio local que va a atraer a más de 25.000 personas en estos dos días. Hay que seguir potenciando y reforzando este tipo de conciertos".

SE AMPLIA EL ESCENERIO, LAS PANTALLAS, LA ILUMINACIÓN, LA ZONAS DE GASTRONOMÍA Y DE DESCANSO

Entre las novedades de este año destacan una importante inversión en la ampliación de escenario, pantallas y equipos de iluminación y sonido, a la vez que se han ampliado las zonas de descanso y gastronomía.

Como suele ser habitual, la situación de hospedaje en Arucas ya se encuentra al completo, por lo que desde la organización del Festival recomiendan a los interesados buscar alojamiento en Las Palmas de Gran Canaria, a poco más de 15 minutos del municipio de Arucas, con continuas y económicas conexiones en transporte público y con una oferta amplia en hospedaje. Como en ediciones anteriores, se ha firmado un convenio de colaboración con Global para la ampliación de servicios y traslados en guagua durante el festival (tanto de día como de noche).

Desde el consistorio señalan que “si los visitantes acuden al municipio antes de que abran las puertas del Festival , disfrutar de un paseo por el casco histórico de Arucas, y participar en algunas de las visitas guiadas a Destilerías Arehucas para conocer su historia u obtener un pequeño obsequio en la entrada al recinto”.

¡Descubre la esencia de la #tradicióncanaria! ??????



¿Sabías que puedes visitar ladestilería @arehucas_ron desde el #FiestoRon? ¡Una oportunidad única para sumergirte en la historia y de uno de los destilados más icónicos de Canarias! ????#Arehucas#FiestoRon2023#Canariaspic.twitter.com/d04Q5Os7Ox — FiestoRon (@Fiesto_Ron) August 4, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado