Arucas aplaza el Festival de la Cerveza

El Ayuntamiento de Arucas ha decidido aplazar el segundo festival de cervezas del mundo que estaba previsto se celebrara en el municipio este sábado 24 de septiembre debido a la situación meteorológica que se avecina pronosticando fuertes lluvias para el fin de semana. El concejal de Promoción Económica y Turismo, Oliver Armas, ha reconocido que será una imprudencia por parte del equipo de gobierno llevar a cabo las actividades que tenían prevista, no obstante, la idea no es suspender el acto, sino posponerlo en el tiempo, todavía no se conocen fechas “es algo que se decidirá el próximo lunes, pero se barajan dos posibilidades; el fin de semana que viene o dentro de tres semanas.”

Armas advierte de que el cambio de fecha no implicará una modificación en los actos previstos: “se trata de trasladar en bloque todas las actividades a otro fin de semana, pero no se modificará ninguno de los festejos que se iban a celebrar este sábado.” La decisión fue tomada después de la celebración de la Junta de Seguridad y atendiendo al aviso de fuertes lluvias, viento y tormenta eléctrica publicado por la AEMET para la isla de Gran Canaria.

Armas también habló de proyectos futuros que se prevén realizar en el municipio bajo el paraguas de proyecto Regálate Arucas que calienta motores en su edición de Navidad, comenzando a mitad de noviembre con diferentes actividades y el concierto de Ismael Serrano, el próximo 17 de noviembre, las entradas se podrán adquieran de forma mixta; a través de la manera tradicional y de venta en diferentes establecimientos de Arucas, también un sorteo para disfrutar del espectáculo musical.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Beatriz Herrera, puso en valor el Plan de Corresponsabilidad que se pondrá en marcha en octubre y se prolongará hasta diciembre, se trata de un servicio gratuito de cuidado de niñas y niñas a través de diferentes actividades lúdicas, deportivas y ocio a desarrollar en los centros escolares: “se trata de facilitar la conciliación familiar, ya sea por motivo de trabajo, estudios y otras circunstancias.”

Las actividades están dirigidas a menores de 3 a 14 años y tendrá plazas limitadas, se desarrollarán en los centros de educación infantil y primaria del municipio en horario de 15:00 a 20:00 horas los días lectivos y de 8:00 a 14:00 los días de vacaciones por Navidad, las solicitudes se podrán se dirigirán a la Concejalía de Política de Igualdad del Ayuntamiento de Arucas.