Arrecife avisa con desmantelar el CATE construido por Interior, sin estrenar

El Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) ha reactivado el expediente que puede terminar con el desmantelamiento del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) construido por el Ministerio del Interior en la ciudad, aún sin estrenar, al entender que el Estado ha desistido de legalizar la irregularidades en las que, a su juicio, incurre.



El CATE de Lanzarote, en el que el Gobierno central ha invertido 2,1 millones de euros, es un campamento de 200 plazas habilitado en la parte trasera de la Comisaría de Arrecife con la finalidad de acoger durante 72 horas a los inmigrantes que desembarcan en la isla, mientras se realizan los trámites de filiación y extranjería.



A falta de esas instalaciones, los inmigrantes que llegan a Lanzarote son retenidos durante ese plazo en una nave industrial.



En un comunicado, la Delegación de Gobierno en Canarias emplazó ayer, martes, al Ayuntamiento de Arrecife, gobernado por PP, CC y Somos Lanzarote, a explicar por qué retrasa la entrada en servicio del CATE, en unos momentos en los que la isla soporta una importante presión con la arribada casi diaria de pateras desde África.



El equipo de la alcaldesa, Astrid Pérez (PP), responde que el pasado 12 de noviembre dio formalmente un plazo de diez días a la Dirección General de la Policía para que realizase una serie de trámites de cara a legalizar la situación del nuevo CATE.



Esos trámites eran, según expone el documento, abonar la tasa por concesión de licencia de obras y aportar una garantía que cubriese los posibles costes de demolición en caso de incumplimiento.



En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Arrecife anuncia que hoy, miércoles, ha decidido archivar el expediente de solicitud de licencia de obras, porque entiende que la Policía ha dejado pasar el plazo que le dio sin cumplimentar "satisfactoriamente el requerimiento municipal de subsanación de deficiencias".



"Asimismo, la corporación municipal informa que sigue adelante el expediente para el restablecimiento de la legalidad urbanística, abierto al carecer de licencia de obras, que puede resolverse con el desmantelamiento de las instalaciones", añade.



Este expediente, precisa el Consistorio, se abrió también en noviembre y su resolución estaba condicionada a que la Dirección General de la Policía tuviese la licencia de obra para el CATE.



El CATE consta de "20 estructuras desmontables, tres contenedores y un vallado metálico perimetral ubicado en la calle Escotilla y Timón, en la trasera de la Comisaría de la Policía Nacional, en un solar de la Autoridad Portuaria que no ha sido cedido al Ministerio de Interior", añade la corporación municipal.



Ahora, el Consistorio ordena "el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, que consistirá en la solicitud de licencia de implantación de instalación para uso de equipamiento social", lo que puede terminar en una orden de clausura y desmantelamiento si esa licencia es denegada o Interior no completa el procedimiento.



"Desde la Dirección General de la Policía no han presentado ningunos de los documentos que le requerimos desde noviembre del año pasado, ni la tasa por expedición de licencia junto con el justificante, ni tampoco la garantía para cubrir los costes de demolición de la infraestructura en caso de incumplimiento", dice concejal de Urbanismo, Eduardo Placeres (PP).



El edil del área sostiene que "está claro" que los promotores del CATE "son conocedores de la ilegalidad que están cometiendo y no se han molestado en tramitar la solicitud de licencia de obra ante el Ayuntamiento".