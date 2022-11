Arranca el Womad en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2022.- Las Palmas de Gran Canaria acoge una nueva edición del Festival WOMAD, lo hará del 7 al 13 de noviembre, en distintos puntos de la ciudad, aunque sus conciertos volverán a hacer vibrar el entorno del parque Santa Catalina del 10 al 13.



DESCARGA EL PROGRAMA COMPLETO EN EL ENLACE



La cita con las músicas y danzas del mundo recupera su auténtico sabor. Al eliminarse las restricciones, los conciertos vuelven a ser de libre acceso y el público tendrá ocasión de pasear por su mercado global, puestos de restauración o de artesanía. El paisaje mostrará sus habituales carpas de FEDAC o de las ONGs abonadas a la cita cultural.



Conciertos, actividades paralelas y convocatorias llevan semanas promocionándose a través de los canales de comunicación del festival del león con adaptaciones de un cartel que volvió a recaer en el diseñador Noboru Takahashi Ramos, una imagen que se inspira en la escultura del 'Tritón' del artista Manolo González.



WOMAD, por tanto, comienza el lunes 7 de noviembre con una oferta que irá ocupando diferentes centros cultuales de la capital grancanaria: la Casa de Colón, el Centro Atlántico de Arte Moderno, el Museo Castillo de Mata o el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, hasta concluir en sus tradicionales cuatro días de conciertos en el parque Santa Catalina (de jueves a domingo).



En 2023, la confección del programa ha otorgado especial relevancia a la música de raíz africana. Ejemplo de ello es la confirmación de Seun Kuti & Egypt 80 (Nigeria), y Vieux Farka Touré (Mali), dos proyectos que rinden tributo al legado de sus padres: Fela Kuti, en el caso del primero, y al legendario guitarrista maliense Ali FarkaTouré, en el del segundo.



Los sonidos del continente vecino también llegarán junto a los ghaneses Kyekyeku & Super Opong Stars, folk que explora las conexiones entre el funk y la música popular africana; Kaleo Sansaa, un sonido hipnótico que nace del sol, llega de Colonia y homenajea a Kenia; al electro funk de Ibibio Sound Machine (Reino Unido, Ghana), banda liderada por Eno Williams, nacida en Londres pero criada en Nigeria; al burundés JP Bimeni & The Black Belts, un refugiado que canta a la esperanza con juegos entre el soul y la psicodelia; y al dúo franco marroquí Taxi Kebab, proyecto de electrónica con influencias de techno.



De otras latitudes, pero como firme apuesta por la multiculturalidad, el Festival contará con los gallegos Baiuca, proyecto revelación de la folkotrónica: tradición galega y electrónica contemporánea; Beat Bronco Organ Trio (España), curioso sabor a soul y jazz con referencias de funk, blues y góspel; Ebi Soda (Reino Unido), contradicción que se inspira en el jazz; Gnoss, escoceses doblemente nominados al ‘Scots Trad Awad’ que pueden presumir de una curiosa visión de futuro que es muy reconocida por el público que agota las entradas de sus conciertos en grandes festivales; el colectivo francés San Salvador, auténticos trovadores del folk internacional; la banda parisina Al-Qasar (Francia, Estados Unidos), un particular arabian fuzz: eléctrica, urbana pero conectada a las raíces y a los ancestros; The Staples Jr. Singers (Estados Unidos) sonidos góspel con aires de Misisipi; Y?N Y?N (Países Bajos), rediseño de la música asiática; la potente y perturbadora Moonlight Benjamin, un regalo con ecos de Francia y Haití que juega con melodías del vudú caribeño y el blues de los 70; los internacionales Tamikrest, un homenaje a la identidad tuareg con influencias de rock moderno; y los españoles Hermanos Cubero, una particular forma de rendir tributo a la música tradicional castellana a la que añaden toques americanos.



El gusto canario vendrá de la mano de Los Gofiones, unos veteranos del festival; Miguel Cedrés, guitarra de Los Coquillos, que llega con disco: Verano mortal, trabajo arreglado y producido por El Quebradero (Alby Ramíez y Sergio Miró); Víctor Lemes y su proyecto La Mitad, un viaje por el tiempo que ha dedicado a la música: la mitad de su vida; el pop ecléctico de Ant Cosmos, la banda tinerfeña Baldosa, desenfado a ritmo de rock; los experimentales Woodhands, toques de jazz, soul, funk y hip hop; y Juana la Cubana, alias de Dj job Ldesma.



WOMAD, como no podía ser de otra forma, seguirá ofertando talleres infantiles y de adultos, charlas, debates y el tradicional Ciclo de Cine Casa África, así como el encuentro literario «Mundo de palabras», todo dentro de un programa abierto e integrador que es posible gracias al Ayuntamiento de la ciudad que lo acoge, así como al Cabildo de Gran Canaria y a la colaboración del Gobierno de Canarias, aliados de la dirección y producción de DD&Company Producciones, empresa al frente de WOMAD España.



El programa completo con el orden de actuaciones previsto está disponible en las redes de WOMAD. En las mismas, se da cuenta de un concierto especial que tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre en el Centro Atlántico de Arte Moderno: el concierto del caboverdiano Adê. La cita, en la terraza del CAAM, será de libre acceso hasta completar aforo y cederá el escenario a este artista afincado en España.



Asimismo, WOMAD extenderá su actividad al Museo Castillo de Mata. La fotaleza acogerá el segundo año de «Mundo de Palabras», un encuentro en torno a la literatura y sus manifestaciones que contempla la participación del actor y director Pedro Mari Sánchez y la escritora Ana Martín-Coello. Ambos ofrecerán una charla el jueves 10, a las 19:30 horas sobre hablar en público y mejorar las capacidades oratorias.



También el músico y compositor francés afincado en España Robert Navarro, un experto en informática musical y compositor de la prestigiosa cadena ARTE, propone, junto a la voz de Lidia Gil, una cita diferente centrada en los versos de Gloria Fuertes. «Gloria Amor Humor» podrá disfrutarse el 11 de noviembre a las 19:30 horas.



El sábado 12, de nuevo a las 19:30 horas, el encuentro girará alrededor de los versos de Tomás Morales. Algunos de sus poemas serán recitados por las actrices Lili Quintana y Blanca Rodríguez y musicados por el guitarrista Javier Cerpa.



«Mundo de Palabras» finalizará la mañana del domingo 13. A las 11:00 horas, «Amaziges de Canarias, historia de una cultura» reunirá a los doctores en Historia y arqueólogos Jorge Onrubia y José de León, así como al periodista Luis Socorro, que presentará en breve la edición de un trabajo de investigación periodística que analiza el poblamiento de Canarias, desde el cambio de era hasta la conquista.



WOMAD, espíritu eco

El Festival colabora un año más con «Cada lata cuenta», un programa que promueve el reciclaje de latas y envases al que WOMAD lleva suscrito desde 2017.



Según la organización, es una muestra del compromiso con la sostenibilidad que se nutre de educadores ambientales que recorren las instalaciones con mochilas recolectoras de latas. Además, el programa distribuye 10 contenedores amarillos para la recogida de envases que serán reciclados. "El ocio y la responsabilidad son compatibles", este es el mensaje que lanza el proyecto que, este año, cuenta con la Asociación Canarias Sotenible y Verde y con voluntarios locales formados en Educación y Control Ambiental del IES Felo Monzón Grau-Bassas.