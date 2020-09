Arcadio Díaz Tejera confirma que los CIE de Canarias acogerán de nuevo a inmigrantes

El juez de control del CIE Barranco Seco de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha valorado en los micrófonos de COPE Gran Canaria la apertura de los CIE por parte del Ministerio del Interior. El Gobierno ha decido reabrir los Centros de Internamiento de Extranjeros, inoperativos desde hace meses por la imposibilidad de deportar inmigrantes: "Estamos en disposición de volver a retomar esta política de retorno", afirmaban.

Según Arcadio Díaz Tejera, estos espacios pueden utilizarse como instalación “física”, dado que está en condiciones para recibir a 112 personas, aunque insistía en que es esencial recordar que “no deja de ser una estructura carcelaria”.

“El CIE de Barranco Seco estuvo año y medio cerrado para acondicionarlo, pero sigue siendo como una cárcel. Quien pretenda darle un carácter más social a este espacio tendrá que hacer una obra primero”, apuntaba. Agrandar los patios y los comedores y los espacios para estar al aire libre y en comunidad dado que, según el juez de control, las celdas son para 4, 6 u 8 personas y se trata de un centro “muy cerrado”.

Asimismo, este carácter carcelario que define el Centro de Internamiento de Extranjeros, propicia también que cumplir con las restricciones sanitarias sea complicado. Por ello, Arcadio Díaz Tejera señalaba que “si la persona que pretenden ubicar en este centro ha dado en la PCR negativo y ha pasado la cuarentena obligatoria no hay problema. Pero si ha estado en contacto estrecho con un positivo y no guardan la cuarentena encerrarlos ahí con más personas sería aumentar el riesgo de contagio”.

Es por esta razón que el juez de control espera que se haya contado con la opinión de un experto en epidemiología para tomar la decisión de reabrir los CIE.

“¿Si no fueran inmigrantes, si no fueran negro, dirían a los canarios o españoles que se encerrasen en un lugar por una irregularidad administrativa –sin haber cometido ningún delito- cuando se pide que no haya reuniones de más de seis personas si no son convivientes?”, se cuestionaba Arcadio Díaz Tejera.

Por ello, el juez apuntaba a que si observa que no hay condiciones para el derecho a la salud de estas personas no le quedará más remedio que ordenar el cierre del centro. “Hay que velar por los derechos de las personas que están ahí, tanto trabajadores como migrantes”.

ALCALDES EN CONTRA DE ALOJAR A MIGRANTES EN SUS MUNICIPIOS

Arcadio Díaz Tejera hacía alusión también a lo que consideraba “falta de solidaridad” por parte de algunos alcaldes y alcaldesas de municipios de las islas que no se han mostrado colaboradores para alojar a los inmigrantes que han dormido durante varios días al raso esperando por un lugar en el que pasar la cuarentena.

“Cada uno se retracta con lo que hace no con lo que dice”, destacaba.

El juez de control de Barranco Seco decía que no se puede justificar el no querer acoger a los inmigrantes en algunos municipios por cuestiones de temperatura espacios. Él planteaba, “decir a alguien de Malí que hay viento y tierra en Arinaga es como decir a un esquimal que hace frío en Madrid, es absurdo”.

Sin embargo, Díaz Tejera no criticaba la actuación del Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ya que afirmaba que está haciendo lo que tiene que hacer: “escribir y hablar. Escribir a los miembros del Gobierno de España y hablar con las Administraciones canarias”.

Según Díaz Tejera el comportamiento tanto de dirigentes políticos de algunas administraciones, como de un sector de la población en general, “ha dejado mucho que desear”. “Los canarios lo podríamos haber hecho mucho mejor sin dar ningún espectáculo como se ha dado. Sabíamos que esto iba a pasar cuando se cerró la ruta del Mediterráneo”.