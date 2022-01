Aplazado hasta nuevo aviso por la covid el Valencia Basket-Gran Canaria

El partido Valencia Basket-Gran Canaria, previsto para este lunes a las 20.30 horas -hora canaria- y correspondiente a la jornada 16 de la Liga Endesa, ha sido aplazado por los contagios de la covid-19 que afectan a la plantilla del club amarillo.



La ACB comunicará próximamente la nueva fecha para la disputa del partido, según ha informado este domingo en un comunicado.



De cara a ese encuentro, el entrenador del Club Baloncesto Gran Canaria, Porfi Fisac, insistió en su última comparecencia pública en la necesidad de "recuperar las señas de identidad” para iniciar con buen pie el año.



No obstante, el entrenador segoviano quiso evitar especulaciones con las remotas opciones coperas del equipo isleño: “Siempre he sido realista a la hora de no plasmar situaciones que nos pudieran llevar a confundir, ahora que son prácticamente imposibles. El objetivo es recuperar nuestras señas de identidad en la ACB, demostrar ese estilo que nos caracteriza y que no estamos consiguiendo hacer dos veces a la semana”.



“Tengo claro que tenemos gente muy honesta y trabajadora, pero nos está costando mucho en este mes, el más importante del año en una competición muy exigente”, recalcó el estratega amarillo. “Es el momento de dar un paso adelante y hacer todo lo posible para ganar”.