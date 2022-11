La apertura de los túneles de Faneque se retrasa hasta el próximo verano

Los túneles de Faneque que se incluyen en la segunda fase de las obras de la carretera de La Aldea, en el tramo de El Risco-Agaete (Gran Canaria), no estarán abiertos al tráfico a finales de este mes de diciembre, como se había anunciado, sino en el verano de 2023, ha informado este viernes el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis.



En una rueda de prensa ofrecida junto a los alcaldes de La Aldea y Agaete, Tomás Pérez y María del Carmen del Rosario Godoy, el consejero ha explicado que el retraso obedece a la modificación que se ha efectuado en los viaductos y que afecta al enlace del Lomo de la Aulaga, donde se encuentra un yacimiento prehispánico que ha obligado a cambiar la unión de la salida de los túneles con la carretera GC-200.



Franquis ha afirmado que esta modificación, en cualquier caso, no afectará al plazo de ejecución de la obra, prevista en 65 meses, y ha destacado que en el mes de marzo se podría abrir uno de los túneles al tráfico, pero solo en caso de emergencia o interés general.



La nueva modificación, que incrementa el presupuesto de la obra en unos 11 millones de euros, afecta a los dos viaductos, el del Risco, el de mayor dimensión, y del barranco de La Palma, cuya estructura metálica será sustituida por hormigón, entre otras modificaciones, así como al nuevo enlace del Lomo de La Aulaga.



El consejero ha informado de que este viernes ha firmado la orden para que puedan comenzar la próxima semana las obras del nuevo enlace, que ha hecho "imposible" la apertura de los túneles este mes de diciembre.



Franquis ha explicado que el nuevo proyecto definitivo derivado de la modificación se concluyó en septiembre de 2021 y en diciembre de ese año se remitió a los servicios de Patrimonio del Cabildo debido a la existencia del yacimiento en la nueva conexión, que cumple ya las exigencias del informe emitido por el citado órgano de la corporación insular, pero que ahora debe examinar la Consejería de Transición Ecológica desde el punto de vista de impacto medioambiental.



Un trámite que no obstaculiza el inicio de las obras del nuevo enlace ya que la propuesta introduce mejoras medioambientales, ha recalcado el consejero.



El titular de Obras Públicas ha señalado que la construcción de la carretera de La Aldea cuenta con un presupuesto de 152,3 millones de euros, y que se trata de una obra estratégica, la segunda más importante por su volumen de inversión del archipiélago, que fue adjudicada el 17 de abril de 2019 y está previsto que concluya a principios de 2025.



Así mismo, ha recordado que el proyecto es de 2007 y se ha tenido que adaptar a los cambios que se han producido en la legislación.



El 43 % del total de la obra ya está terminada y anualmente se ejecutan 32 millones de euros, ha recalcado Franquis.



El consejero se ha referido también a la paralización durante ocho días las obras de los túneles de Faneque por problemas en la calidad del hormigón en su revestimiento, una demora que no repercute tampoco en los plazos de ejecución debido a que iban a buen ritmo.



Ha asegurado que el 90 % de la obra de los túneles está concluida, si bien queda la instalación en la que confía en que no haya problemas, al igual que el alcalde de La Aldea, quien espera que se cumplan con los nuevos plazos, pues "no podemos fallar dos veces".



La alcaldesa de Agaete ha agradecido al consejero las explicaciones que ha ofrecido, si bien ha subrayado que no entiende el motivo por el que no se agilizan las obras de esta vía tan importante para los vecinos del Risco y de La Aldea y ha mostrado su pesar por la demora de la apertura de los túneles, que se había prometido abrir en diciembre.