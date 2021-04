Antonio Sierra, microbiólogo: "Me parece prematuro que el estado de alarma acabe el 9 de mayo"

Las medidas de control de la Covid-19 han sido uno de los principales debates que han inquietado a la opinión pública durante este último año de pandemia. La dureza de las restricciones o su necesidad enfrenta a muchos grupos, aunque los especialistas defienden la importancia del control y la prudencia. Es el caso de Antonio Sierra, catedrático y especialista en Microbiología y Medicina Preventiva. Sin embargo, el especialista considera que algunas de las medidas tomadas sí son, en muchas ocasiones, demasiado exigentes.

HOSTELERÍA Y TOQUE DE QUEDA

En el caso del nivel 3, en el que ahora mismo se encuentran Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, este especialistas cree que “el aforo interior de los restaurantes podría abrirse al público, si se guardan bien las distancias de seguridad. Además, no me queda claro que la eficacia del toque de queda a las 22.00 y no a las 23.00 justifique el impacto socieconómico que se sufre”, aseguraba en los micrófonos de Cope Gran Canaria.

El catedrático considera que las medidas de Semana Santa no se deben extender en el tiempo, ni endurecerse por la pandemia, pero sí pide que las que estén vigentes se cumplan con mayor eficacia. “Tenemos un problema con los incumplimientos. Más que aumentar las medidas deben mejorar la ejecución y la vigilancia. Debemos cumplir con lo que tenemos y forzar su cumplimiento, pero no apretemos más allá de lo que es eficaz”.

PEDRO SÁNCHEZ Y EL DECRETO DEL ESTADO DE ALARMA

Sobre las palabras de Pedro Sánchez en torno a la posible eliminación del estado de alarma, Sierra pide prudencia. “Habrá que ver como estaremos antes del 9 de mayo para ver si se prorroga el decreto, pero me parece prematuro. Se debe ser prudente para que la gente no se descorazone y sufran ante el incumplimiento de las previsiones.Se debe ir a mejor. No hay final, si no hay control”, expresa.

Particularmente en Canarias, considera que es importante que se sea paciente y medido en el control de la pandemia. “Ni Gran Canaria ni Tenerife consigue controlar la situación. Hay que controlar los comportamientos irresponsables de mucha gente. Todavía en las Islas cerca del 80% no está vacunado no ha pasado ya el virus, por lo que este tiene un amplio soporte donde moverse, unido a sus facilidades naturales de contagio”, advierte.

Además, considera excesivamente optimistas las previsiones de alcanzar el 70% de vacunación a finales de verano. “ Yo sería más prudente, me conformaría con la inmunidad de grupo del 70% sea en otoño. La previsión parece que va a mejorar con la incorporación de Janssen y posiblemente de Sputnik, pero hay que ser más prudentes, la falsa confianza lleva a comportamientos más irresponsables”, comenta.

Sobre la campaña de vacunación, explica que el retraso es general en Europa, aunque se espera que la llegada de las dosis de Janssen se confirmen en abril y que se pueda aprobar la vacuna Sputnik V. Según el especialista, “la vacuna va a ser un elemento definitivo e importante en la lucha contra la pandemia. Al virus le pasará lo mismo que al resto de virus, se volverá estacional y se debe seguir vacunando”.

ASTRAZENECA

Y sobre la polémica con AstraZeneca, acerca de cuya seguridad se pronunciará hoy la Agencia Europea del Medicamento, Sierra destaca que, hasta donde se ha comprobado, es una vacuna segura. “Nadie puede afirmar que se estén produciendo trombos por su administración. Hablamos de millones de vacunados en Reino Unido. Ahora lo importante es escuchar lo que diga la Agencia Europea del Medicamento”, comenta.

También se ha pronunciado en torno a la declaración de un miembro de la Agencia a una televisión italiana asegurando que el fármaco anglosueco es responsable de los trombos, considera que no hay datos suficientes que respalden sus declaraciones. “Yo, como microbiólogo, me vacunaría con AstraZeneca sin ningún problema”, tranquiliza. “La agencia les evaluará, y valorará también la próxima semana la vacuna Sputnik y su posible aplicación en Europa”.