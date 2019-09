Antonio Morales:"Las declaraciones son graves y ponen en riesgo lo acordado"

Sigue el roce entre Partio Socialista y Nueva Canarias en el cabildo de Gran Canaria a consecuencia de las declaraciones de Antonio Morales, en las que manifestaba su alivio por la marcha de Luis Ibarra a la autoridad portuaria de Las Palmas.

Declaraciones que no han gustado en el Partido Socialista. Su portavoz Miguel Ángel Pérez del Pino, cree que el presidente insular no ha dado la cara en los incendios de la isla y ha llamado la atención sobre las políticas de prevención que se han llevado a cabo. Además esta mañana en COPE Canarias también se pronunciaba al respecto, de la posible compra de Amurga. Destacaba que la postura de su partido sobre es firme y no apoyaran la compra de estos terrenos.

Antonio Morales sorprendido de las declaraciones

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, se ha defendido de estas declaraciones. “Son graves, lo suficientemente graves y yo las trasladaré a las dos organizaciones políticas, para que lo valoren”, añadió.

Antonio Morales: “Me parecen a mi declaraciones, manifiestamente agresivas contra un pacto de gobierno, que todos hemos expresado nuestra voluntad de futuro. Aquí como en Canarias. Me parece muy grave y pone en riesgo lo que las dos organizaciones políticas hemos acordado”.

El presidente insular, asegura que no sabe qué es lo que va a pasar y que el mismo va a trasladarlo a las organizaciones políticas. Hasta ahora, el Partido Socialista y Nueva Canarias habían tenido una relación bastante estrecha de colaboración.

En cuanto a las consecuencias que pueden tener estas informaciones, el presidente insular ha sido prudente y hace una llamada a la tranqui lidad par a ver como se va a ir desarrollando este asunto.

“Me han sorprendido mucho y no me los esperaba”, concluyó.