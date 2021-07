Antonio Morales: “Parece que el mandato supremo se basa en garantizar la libertad a través de las copas"

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha asegurado en los micrófonos de COPE Canarias que hasta que no se erradique la pandemia hay que mantener las medidas de control. Este jueves se han registrado las cifras más elevadas de la pandemia en Canarias de este año, algo que ha preocupado a científicos, sanitarios y autoridades.

“Me parece una barbaridad lo que está pasando también en el ámbito judicial, parece que el mandato supremo es garantizar la libertad a través de las copas y salir a bailar”. Morales ha denunciado que este tipo de libertad no es tal en medio de la situación pandémica en la que se encuentra el archipiélago. “La libertad es garantizar la seguridad de todos. Un futuro estable conjugando economía y seguridad sanitaria que en estos momentos no hay”.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria ha destacado que en la última reunión que mantuvo con el embajador del Reino Unido le aclaró que sus ciudadanos tenían “muchas ganas de viajar a Canarias”. Sin embargo, con las cifras actuales de contagio y la tendencia al alza no se favorece la llegada de turistas. “Nos volvemos a equivocar”.

Asimismo, ha querido denunciar que cada vez existen menos herramientas, ya que al no existir el estado de alarma es más complicado imponer medidas sanitarias. “Se nos está complicando muchísimo y más aún con las medidas judiciales que toma un sector que no avala ni al científico que determina las medidas, ni al político que incide en que se cumplan”.

Morales lamenta que van a seguir aumentando las cifras de contagios en los próximos días y habrá que tomar medidas más contundentes. “Somos nosotros los que tenemos que protegernos y proteger a los que tenemos al lado. Por muchas medidas que haya si no las cumplimos no lograremos frenar la pandemia mientras no esté el 70% de la población vacunada”.