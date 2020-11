Antonio Morales niega que “en unas semanas esté resuelto el problema migratorio”

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha valorado en los micrófonos de COPE Canarias la visita del ministro del Interior, Grande-Marlaska, y de la comisaria europea Johansson el pasado viernes a la isla. Morales ha asegurado que “no ha visto grandes soluciones” y que el problema no estará resuelto en “unas semanas”.

El presidente insular tuvo ocasión de sentarse con el ministro y la comisaria para hablar sobre la situación que actualmente se vive en las islas y que, durante este fin de semana, se ha agravado debido a la llegada de cerca de 2.000 migrantes, una cifra que no se alcanzaba desde la ‘Crisis de los cayucos’.

Las soluciones, para Morales, se van a dilatar en el tiempo, dado que el posicionamiento europeo es radical y contrario al traslado de estas personas a instalaciones preparadas en la Península. “Todo el mundo tenía un cuidado especial a que no se produzcan derivaciones”. Contrario a lo que aseguraba Marlaska en su visita que insistía en que “en unas pocas semanas estará todo resuelto”.

Esto repercute directamente en que el desmantelamiento del campamento provisional instalado en el Muelle de Arguineguín se retrase.“En unas pocas semanas no va a estar disponible un espacio en la isla para trasladar a estas personas, a no ser que se instalen las carpas en otro lugar y esta no es la solución”.

Morales afirma que es “inaceptable” que los migrantes que llegan de forma irregular a las islas estén en estas condiciones que incumplen los derechos humanos tras haber denunciado la situación durante meses.

Asimismo, ha criticado que el trato es indigno para las personas que llegan, pero también para las Instituciones canarias, dado que no se han hecho con “el debido respeto”.

Sin embargo, para el presidente del Cabildo insular, la propia situación traerá como consecuencia que se actúe de forma inmediata. “Es inasumible que en el Muelle de Arguineguín se llegue a 2.500 personas. Va a ser imposible que se sostenga”, ha apuntado.

Morales ha señalado que la situación no se solucionará hasta que se acepten las derivaciones a la Península, utilizando diferentes instalaciones en condiciones dignas en el territorio español para acoger a los inmigrantes que llegan de forma irregular. “Eso de convertir territorios como el nuestro en una cárcel evitando las derivaciones a la Península no lo comparto”.