Antonio Morales muestra su "oposición contundente" a la entrada de regasificadoras

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), ha expresado su "oposición contundente" al apartado del real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros que introduce la liberalización de la instalación en Canarias de las plantas regasificadoras.



El decreto, en su disposición final cuarta, añade una nueva puntualización al artículo 55 de la Ley del Sector de Hidrocarburos de 1988, que exime de la obligación de obtener autorización administrativa a las plantas regasificadoras que se instalen en Canarias si su finalidad principal es alimentar una central eléctrica.



En rueda de prensa, Antonio Morales ha denunciado que se trata de una modificación "grave", porque no solo supone abrir la puerta a esta actividad en las islas sino que permite la instalación de regasificadoras sin "las preceptivas autorizaciones administrativas" y, por tanto, "abre posibilidades a operadores en torno al gas, regasificadoras y al gas ciudad", a lo que el gobierno del Cabildo "se opone de forma contundente".



A su juicio, esta es una medida "entregada a los lobbies energéticos y retrógrada".



Para Morales, "no es casualidad" que la Comisión Europea acordara considerar "verde a la energía nuclear y al gas", al igual que "no es casualidad el mercado marginalista ni que paguemos la energía a raíz del gas, la más cara en este momento en el 'pool'".



Gran Canaria no va a sucumbir a "la presión de los grandes lobbies energéticos" y va a ser "contundente" en "romper la dependencia energética que condiciona su futuro", ha advertido.



"No se puede imponer desde Madrid un modelo energético para las islas", ha asegurado.



Antonio Morales ha mostrado su rechazo a instalar regasificadoras o crear gasoductos o instalaciones de gas ciudad, porque se trata de "una serie de victorias" que ya consideraba "ganas" y define de "demencial" esta "vuelta atrás, que no tiene justificación".



Además, ha insistido en que esta decisión se ha tomado "por la puerta de atrás" en un decreto que no tiene "nada que ver con lo que plantea" ya que pretende aportar medidas para "hacer frente al impacto económico de la crisis de Ucrania".



España está "usando estas medidas para meter un gol por la escuadra" a Canarias, y en esa línea "nos van a tener en contra, con un mensaje claro a la sociedad, de rechazo radical" a esta cuestión, ha dicho el dirigente de Nueva Canarias.



Esta disposición "hipoteca el futuro de las renovables con un combustible que es contaminante", porque "es falso que sea menos contaminante", ya que "genera metano 200 veces más inductor que el CO2" y "no es un combustible verde", ya que asumir esto último, a su juicio, "sería el colmo".



El gas, ha señalado "proviene generalmente de lugares geoestratégicamente inseguros" y es "el combustible más caro" culpable del "encarecimiento de la energía en España".



El presidente insular ha recordado que "se vendía como combustible de transición y es lo que ha producido la crisis energética del continente".



"No tiene sentido apostar por un combustible que ha provocado una crisis energética, encarece el recibo de la luz y una gran inseguridad industria" cuando las renovables son "más baratas y limpias", ha argumentado.



Canarias, ha dicho, está "a años luz de otros territorios peninsulares", y ha avanzado en "formas de almacenamiento como es el caso de Salto de Chira".



En esta línea ha pedido nuevamente tres medidas como es la "agilización de procesos administrativos para los parques eólicos y fotovoltaicos para que no superen los seis años desde el inicio de la tramitación a que sean realidad", además de "modificar la legislación estatal y autonómica para dar una respuesta ágil a empresas y particulares para parques eólicos y fotovoltaicos" y "desbloquear las trabas a las comunidades energéticas y de autoconsumo", porque es a través de hogares y pequeñas empresas, espacios comerciales, o comunidades de vecinos como se llegará a "democratizar la energía en Canarias".



La tercera de las medidas, ha señalado, es "ordenar la eólica marina en las aguas de Canarias".



Es en estos puntos en los que "hay que dar prisa", ha remarcado, no entrando "por la puerta de atrás con el gas como supuesta alternativa para Canarias".



El gas a través de resgasificadores "no es una opción", ha expresado con contundencia, y "no se nos va a imponer un sistema que ya ha sido desechado por la sociedad y las instituciones de las islas".



"Nadie va a distorsionar la apuesta del Cabildo por las renovables", ha subrayado.



Para Morales, aunque el Gobierno estatal considere al gas "una alternativa fiable" para la transición energética "ahora mismo no lo es, con un precio que ha subido un 500 % en el último año".



Gran Canaria "no va a permitir gasoductos que atraviesen territorios o regasificadoras y distribuciones para el gas ciudad" porque "el gas no es una alternativa", y así lo ha defendido la Corporación insular y otros organismos, incluso la Unión Europea, que tiró abajo la línea de financiación para la instalación del gas ciudad", ha recordado.



A pesar de esta decisión, la segunda contraria a los postulados de NC tras el giro en la política con Marruecos en relación al Sahara, el presidente Antonio Morales ha señalado que el pacto de Gobierno con el PSOE "no peligra" porque en relación al Sahara el propio Ejecutivo canario ha mostrado su desacuerdo" y esta última propuesta "no condiciona un programa acordado por las partes que defiende esta idea" de rechazo al gas.



El presidente grancanario ha adelantado que ya han sido encargados los informes jurídicos para "estudiar la situación y tomar las decisiones", tras analizar el expediente y el decreto jurídicamente para "ver todas las acciones necesarias y frenar este despropósito".