Antonio Morales, al Gobierno de Pedro Sánchez: "No nos pueden convertir en una isla cárcel"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que no convierta en una cárcel en la isla, así como la creación de un mando único dentro el ejecutivo que coordine las políticas migratorias, ante la falta de coordinación que ve en el ejecutivo central, donde incluso percibe enfrentamiento entre los ministerios.

Reclamaciones que volvía a pedir en los micrófonos de La Linterna con Ángel Expósito, en donde revelaba que ha escrito dos cartas a Pedro Sánchez, a las que el Presidente no ha dado respuesta todavía, la última de ellas, remitida el pasado lunes.

11.000 INMIGRANTES EN CANARIAS

Antonio Morales reclama más medios y que no se retenga a estas personas en su desplazamiento hacia la península o el continente. “No nos pueden convertir en una isla cárcel”, insistía, añadiendo que ahora mismo tenemos en Canarias a 11.000 personas que están siendo distribuidas en cuarteles que, en muchos casos, no reúnen las condiciones y con el añadido de que, pasadas 72 horas, a estas personas no se les puede retener, quedándose en la calle y buscándose la vida, en chabolas improvisadas en barrancos.

También hacía referencia a la situación de 2.700 menores que ahora mismo se tutela en las islas, “en algunos espacios hacinados”; y denunciando también una demora de meses en las pruebas óseas que determinan la edad de estas personas. Esto provoca que haya mayores de 18 años que viven con menores de edad. En este caso, pide más recursos y derivación a otras comunidades.

"NO HAY MIEDO GENERALIZADO"

Por otra parte, el presidente del Cabildo ha rechazado que haya una sensación de miedo generalizado en la isla a consecuencia de este problema, aunque reconocía que sí se ha producido en algunas zonas muy limitadas. En esta linea, criticaba la gran cantidad de bulos y noticias falsas que se han producido, así como a aquellos que, ante la situación de incertidumbre que se vive por la pandemia, "azucen el miedo en unas personas que están preocupadas por su propio futuro".

Para Morales, vivimos una situación de crisis sanitaria, social y económica, y exigía mecanismos de transparencia que informen de cuántos inmigrantes tenemos, así como de los sucesos que tiene que ver con estas personas. Mirando al futuro, reconoce que con la llegada del buen tiempo y la mejora del mar, este problema puede incrementarse. Más aún desde que ha disminuido la vía del Mediterraneo y la inmigración ilegal vuelve a producirse por la vía canaria.