Antonio Morales: "Estoy absolutamente convencido de que se debe aplazar el carnaval"

Antonio Morales se posicionó a favor de los que piensan que el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no se debe celebrar: "Estoy absolutamente convencido de que se debe aplazar el carnaval", afirmó.

Así de rotundo se mostró en declaraciones a COPE Canarias: “Ojalá me equivoque, el virus deje de avanzar y podamos recuperar la normalidad, pero en estos momentos y con las fechas que se barajan, no va a ser posible celebrarlo. Y un carnaval en verano no es un carnaval: es halloween 2 o una fiesta de disfraces, pero no un carnaval”, aseveró tajantemente.

Morales ahondó en la polémica del carnaval al apuntar que “en Berlín, por ejemplo, se han suspendido y son en marzo. No podemos lanzar SMS a la gente sobre los problemas que va a tener el servicio sanitario y del cuidado que debemos tener y después estar hablando de fiestas y de actos”.

En realidad, el mensaje que se debe lanzar a la población es de la prudencia: “Estamos desbordados por el virus y el único SMS que se debe enviar es el de la precaución, vamos a ver qué sucede dentro de un mes, vamos a escuchar más a los sanitarios y a los expertos que a las decisiones que se toman en el ámbito político”, destacó Morales.

El presidente de la institución cabildicia se apunta “al optimismo y a la esperanza, pero sin perder el sentido de la realidad y con los pies en el suelo”, dijo antes de dejar una frase para la reflexión: “El miedo contenido y controlado es bueno, no es malo, y nos ayuda a estar alerta y a mantener distancia con situaciones alegres que nos pueden llevar a momentos complicados”, aseguró.

Morales recordó que “hace unos meses todos decían que esto se acababa y apareció “ómicron”. La inmunidad de rebaño ha ayudado, pero el virus sigue entre nosotros. Hasta que no esté el planeta entero vacunado, seguiremos sometidos a la incertidumbre de nueva cepas”.

Sobre FITUR 2022, Morales declaró que “es un escaparate que sirve para visibilizar. Se trata de avanzar en la digitalización y la sostenibilidad y mejorar las infraestructuras. Estamos en casi 700.000 turistas peninsulares. Es el turismo que más ha salvado al sector en el último año. Hay que seguir trabajando para vender la marca, vender los valores, porque la gente quiere viajar, salir y disfrutar de lo que ofrece Gran Canaria”.