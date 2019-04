Antonio Morales culpa al Gobierno de Canarias de falta de camas sociosanitarias

El presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha salido al paso de las declaraciones de Fernando Clavijo, que en COPE Canarias, veía parte del problema de las urgencias del Hospital Insular, en la escasez de camas sociosanitarias. Una responsabilidad que hacía recaer en el gobierno insular.

En este caso Morales dice que Clavijo, "investigado por mentir, sigue insistiendo en la mentira". Y añade que "no es cierto que las camas dependan de los cabildos. A lo mejor no lo sabe y se está equivocando entonces, pero dependen del gobierno de Canarias. Es el ejecutivo regional quien tiene que financiar las camas y es verdad que hemos llegado a un acuerdo, gobierno y cabildos, para poner en marcha un plan de infraestructuras sociosanitarias, con una inversión de 95 millones de euros para Gran Canaria, con 1.453 camas".

A pesar de ello, Antonio Morales se queja de la mala financiación en este ámbito por parte del Gobierno de Canarias."No está aportando los recursos necesarios para sostener esas camas", por lo que le pide que "no culpe a nadie de su dejación y su falta de respuesta ante una demanda extraordinaria de la sociedad. Las urgencias y los deficits de la sanidad pública canaria son solo de su competencia. No intente ocultar su mala gestión", le dice a Fernando Clávijo.

LA REACCIÓN DEL COLECTIVO DE MÉDICOS

Por su parte, los médicos que han llevado ante la fiscalía la situación de las urgencias en el Hospital Insular insisten en su versión de los acontecimientos y ahora esperan por la decisión de la justicia.

Así se pronunciaba en los microfonos de COPE Canarias, Manuel Fuentes, el portavoz del colectivo, que considera justo y lícito lo que están haciendo "porque es una demanda que la sociedad viene reclamando desde hace muchísimo tiempo y quizás nosotros deberíamos haberlo hecho antes".

Recuerda que, ahora, es el juez quien tiene que dirimir responsabilidades y marcar las pautas. El colectivo espera que se admita a trámite la denuncia, estando a la espera de más acontecimientos.