Antonio Morales aspirará por tercera vez a presidir el Cabildo de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha anunciado este miércoles que se presentará a las elecciones de mayo porque le "sigue ilusionando" el proyecto de ecoisla que defiende el grupo de gobierno que dirige.



Morales, de Nueva Canarias, ha expresado su disposición a afrontar los retos de un tercer mandato en el Cabildo grancanario para culminar el trabajo que orienta el modelo de esta isla al "desarrollo ecosostenible", según ha manifestado en un desayuno con periodistas, a quienes ha asegurado que "es posible" reeditar en esta isla un pacto de progreso como el que opera en la actualidad, algo que, además, "no niega ninguna encuesta", ha recalcado.



A su juicio, este pacto de progreso no tiene por qué estar vinculado al que se pueda conformar de nuevo a nivel regional, si bien ha admitido que en los últimos comicios el conformado en la comunidad autónoma "facilitó" el vigente en Gran Canaria.



"Afronto un nuevo mandato con todos los ánimos, la fuerza y las ganas y con la ilusión de seguir adelante con un proyecto que es la alternativa sostenible para el desarrollo social y económico de esta isla en los próximos años. Estamos sometidos a los embates del cambio climático y a la necesidad de afrontar retos de diversificación económica que vayan más allá del turismo, que puede estar condicionado por factores externos, como los climáticos, que nos llevaron hace dos años a un cero y que se pueden volver a repetir", ha reflexionado.



Tras repasar los avances de la legislatura que ahora acaba, en la que el grupo de gobierno que preside, ha dicho, ha actuado con firmeza y realizado un trabajo sereno, alejado de estridencias y crispaciones y en diálogo permanente con la sociedad civil, lo que ha arrojado "resultados realmente positivos y mejores a los previos a la recesión de 2008", Morales ha perfilado los retos que, a su juicio, deben consolidarse en el nuevo mandato que comenzará a regir a partir de los comicios del próximo 28 de mayo.



El primero de ellos debe pivotar sobre la estrategia impulsada en esta legislatura para tratar de mitigar los efectos del calentamiento global, un fenómeno que va a condicionar el futuro de espacios como la isla de Gran Canaria, ha advertido, de ahí la necesidad de seguir avanzando en el objetivo de la soberanía energética y en la penetración de renovables, para lo que "no será suficiente" con que funcione el Salto de Chira, que ha estimado que podrá empezar a llenar presas a finales de este año o a principios de 2024.



Morales ha avanzado que Gran Canaria será de los primeros territorios de España "que podrá avanzar con garantías" en la implantación de la eólica marina, por lo que podrá estar "a la vanguardia" en el almacenamiento de la energía que se genera en el mar, un objetivo en el que, según ha asegurado, existe "sintonía absoluta" entre el Cabildo, el Gobierno canario y el estatal, habida cuenta del "importante acercamiento" fraguado este martes en un encuentro celebrado con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.



Culminar la ejecución del Plan Sociosanitario, que prevé la puesta en funcionamiento de 1.600 camas, será otro de los retos de Morales para la próxima legislatura en la que también será prioritario el tren proyectado entre la capital y el sur de la isla, cuyo trazado, ha resaltado, será soterrado en un 80 %, de manera que su impacto no será muy notable.



Antonio Morales ha considerado que este proyecto ferroviario, que podrá usar el hidrógeno verde como fuente de energía, mejorará las comunicaciones entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, lo que deberá disminuir el uso del coche privado por una sola persona, como ocurre con el 80 % de los que entran cada día a la capital de esta isla, y, por ende, con los atascos y siniestros en la carretera.



Preguntado por la financiación de este proyecto, ha cifrado en unos 2.000 millones de euros su puesta en marcha, al tiempo que ha subrayado que "Europa tiene dinero" para ayudar a sufragar una iniciativa como ésta, como, en su opinión, también debe tener el Gobierno español.



Buscar alternativas para el tratamiento de residuos, como la promoción de industrias que operen en el ámbito del reciclado, modernizar la Administración o captar fondos Next Generation para iniciativas que puedan participar en el PERTE de semiconductores y microelectrónica, proyecto aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de mayo de 2022 para impulsar la concepción, el diseño y la fabricación de chips de vanguardia en España, son otras líneas de trabajo por las que apuesta Morales para los próximos cuatro años.



Un período en el que también aboga por que se aborde el debate sobre la sobrepoblación que afecta a algunas islas del archipiélago, como Gran Canaria y Tenerife, un fenómeno que, según ha dicho, "agrava su situación económica y la relación de sus habitantes con su paisaje y biodiversidad", entre otras cuestiones.



Avanzar en la tecnificación de los platós inaugurados esta legislatura en Infecar, que servirán para consolidar en la isla una potente industria audiovisual y captar un mayor número de postproducciones, y trabajar para conseguir, como aconseja la FAO, que la isla pueda producir al menos el 50 % de los alimentos que necesita, como ocurre ya con los 28 millones de kilos de papas que se consumen al año, de los que el 60 % se cultiva aquí, son otros objetivos de legislatura para Antonio Morales.