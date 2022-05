El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, volvió a defender la apuesta de la corporación insular por las energías renovables al asegurar en COPE Canarias que “las renovables tienen muchas más posibilidades que el gas convencional. Vamos a avanzar de manera decidida por las renovables. No es posible que estemos seis años para poner una planta fotovoltaica”.

Morales acusó a Europa de contribuir a financiar la guerra de Ucrania: “Europa no ha hecho la tarea. No es necesario inversiones para introducir un combustible que encarece la luz y financia la guerra de Ucrania, porque Europa ha pagado más de 60 mil millones de euros a un país como Rusia, que no respeta los derechos humanos”.

Para el presidente de la corporación insular, “el fuel es menos contaminante y tiene más posibilidades que el gas convencional. El gas que usa Europa es más contaminante que el fuel y el metano no quemado, el que se mueve en los barcos, es doscientas veces más inductor del calentamiento global. El estudio de una empresa especializada dice que el metano es más contaminante y que no es cierto que lo sea menos sustituir el combustible de fuel para los barcos por el gas”, subrayó, antes de desvelar que “un alto responsable de Endesa me dice que no hacen falta inversiones en gas y que las que harán serán en renovables”

Morales acusa al Gobierno central de imponer constantemente su voluntad: “El gas es un mandato de España y todo el mundo se pliega a los mandatos de España. Ya está bien de plegarnos en el tema del Sáhara, en las prospecciones, con la migración...Tenemos nuestra propia voz, hay que ser más contundentes y no tenemos que aceptar lo que se nos imponga desde el gobierno de España siempre, ni estar todo el tiempo acudiendo a blanquear las decisiones de España con respecto a Canarias”, explicó.

El futuro de las islas pasa por “trabajar en las renovables y, también, en adaptación, en recursos a emplear y en la generación de empleo. No podemos invertir más en fósiles y contaminar más”, apuntó, y recordó, en clave turística, que “la exigencia de los que nos visitan con respecto al medio ambiente es cada vez mayor y a ese turismo es al que tenemos que cuidar y mimar”, sentenció.

Por último, y en relación a las inminentes producciones cinematográficas que aterrizarán en Canarias en las próximas fechas, avanzó que “hace 15 días me reuní con la Paramount y se quedaron asombrados de las posibilidades de esta tierra en cuanto a paisajes y la seguridad y garantías que ofrecen las islas para viajar”.